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" القويحص": اعتماد المخطط التنظيمي والسماح بموجبه باستخراج رخص البناء في "عشوائية مكة"

تعميد أمانة العاصمة المقدسة باستخراجها ومخاطبة المكاتب الاستشارية الهندسية

كشف أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص لـ"سبق"، عن اعتماد المخطط التنظيمي لكل منطقة عشوائية، ويتم بموجبه إصدار رخص البناء في المناطق العشوائية وموجب المخطط العام الذي تم إعداده.

تفصيلاً؛ حصلت "سبق" على خطاب اعتماد المخطط التنظيمي لكل منطقة عشوائية تابعة لـ 13 منطقة بمكة المكرمة، وأكد الخطاب تعميد وكالة التعمير ووكالة تخطيط المدينة بأمانة العاصمة المقدسة بالسماح لاستخراج رخص البناء ومخاطبة المكاتب الاستشارية الهندسية.

وجاء في الخطاب: "إشارة إلى خطابات جرت بين وكيل أمين العاصمة المقدسة للتعمير إلى تعميد أمين العاصمة المقدسة بموجب خطاب داخلي من وكيل الوزارة التخطيط للمدن بشأن عدم إصدار رخص البناء للأراضي التي ليست ضمن مخطط معتمد، وإشارة إلى محضر الاجتماع المؤرخ في 3 / 9 / 1440هـ بخصوص وضع آلية لترقيم المناطق العشوائية وحيث تم اعتماد آلية ترقيم وتنظيم المناطق العشوائية على مستوى مكة المكرمة كما هو موضح بالمخطط العام المعتمد والذي بموجبه تم تقسيم المناطق العشوائية إلى (۱۳) منطقة حسب المخططات التنظيمية المعتمدة إضافة إلى اعتماد رقم التسجيل كرقم للموقع".

أضاف الخطاب "وبموجب ذلك، يتم إصدار رخص البناء في المناطق العشوائية لذا اعتمدوا التمشي بموجب الآلية الموضحة والمرفقة لإصدار رخص البناء للمواقع العشوائية بموجب المخطط العام المشار إليه".

وقد انفردت "سبق" بتاريخ 13 / 8 / 1440 تحت عنوان (أمين مكة لـ"سبق": منح رخص البناء بموجب مخططات تنظيمية معتمدة ) (لعدم تعطيل مصالح المواطنين وتأخير بناء مساكنهم وخصوصًا لمن صدر لهم قروض).

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" القويحص": اعتماد المخطط التنظيمي والسماح بموجبه باستخراج رخص البناء في "عشوائية مكة"
سبق

كشف أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص لـ"سبق"، عن اعتماد المخطط التنظيمي لكل منطقة عشوائية، ويتم بموجبه إصدار رخص البناء في المناطق العشوائية وموجب المخطط العام الذي تم إعداده.

تفصيلاً؛ حصلت "سبق" على خطاب اعتماد المخطط التنظيمي لكل منطقة عشوائية تابعة لـ 13 منطقة بمكة المكرمة، وأكد الخطاب تعميد وكالة التعمير ووكالة تخطيط المدينة بأمانة العاصمة المقدسة بالسماح لاستخراج رخص البناء ومخاطبة المكاتب الاستشارية الهندسية.

وجاء في الخطاب: "إشارة إلى خطابات جرت بين وكيل أمين العاصمة المقدسة للتعمير إلى تعميد أمين العاصمة المقدسة بموجب خطاب داخلي من وكيل الوزارة التخطيط للمدن بشأن عدم إصدار رخص البناء للأراضي التي ليست ضمن مخطط معتمد، وإشارة إلى محضر الاجتماع المؤرخ في 3 / 9 / 1440هـ بخصوص وضع آلية لترقيم المناطق العشوائية وحيث تم اعتماد آلية ترقيم وتنظيم المناطق العشوائية على مستوى مكة المكرمة كما هو موضح بالمخطط العام المعتمد والذي بموجبه تم تقسيم المناطق العشوائية إلى (۱۳) منطقة حسب المخططات التنظيمية المعتمدة إضافة إلى اعتماد رقم التسجيل كرقم للموقع".

أضاف الخطاب "وبموجب ذلك، يتم إصدار رخص البناء في المناطق العشوائية لذا اعتمدوا التمشي بموجب الآلية الموضحة والمرفقة لإصدار رخص البناء للمواقع العشوائية بموجب المخطط العام المشار إليه".

وقد انفردت "سبق" بتاريخ 13 / 8 / 1440 تحت عنوان (أمين مكة لـ"سبق": منح رخص البناء بموجب مخططات تنظيمية معتمدة ) (لعدم تعطيل مصالح المواطنين وتأخير بناء مساكنهم وخصوصًا لمن صدر لهم قروض).

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
10:20 PM

" القويحص": اعتماد المخطط التنظيمي والسماح بموجبه باستخراج رخص البناء في "عشوائية مكة"

تعميد أمانة العاصمة المقدسة باستخراجها ومخاطبة المكاتب الاستشارية الهندسية

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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كشف أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص لـ"سبق"، عن اعتماد المخطط التنظيمي لكل منطقة عشوائية، ويتم بموجبه إصدار رخص البناء في المناطق العشوائية وموجب المخطط العام الذي تم إعداده.

تفصيلاً؛ حصلت "سبق" على خطاب اعتماد المخطط التنظيمي لكل منطقة عشوائية تابعة لـ 13 منطقة بمكة المكرمة، وأكد الخطاب تعميد وكالة التعمير ووكالة تخطيط المدينة بأمانة العاصمة المقدسة بالسماح لاستخراج رخص البناء ومخاطبة المكاتب الاستشارية الهندسية.

وجاء في الخطاب: "إشارة إلى خطابات جرت بين وكيل أمين العاصمة المقدسة للتعمير إلى تعميد أمين العاصمة المقدسة بموجب خطاب داخلي من وكيل الوزارة التخطيط للمدن بشأن عدم إصدار رخص البناء للأراضي التي ليست ضمن مخطط معتمد، وإشارة إلى محضر الاجتماع المؤرخ في 3 / 9 / 1440هـ بخصوص وضع آلية لترقيم المناطق العشوائية وحيث تم اعتماد آلية ترقيم وتنظيم المناطق العشوائية على مستوى مكة المكرمة كما هو موضح بالمخطط العام المعتمد والذي بموجبه تم تقسيم المناطق العشوائية إلى (۱۳) منطقة حسب المخططات التنظيمية المعتمدة إضافة إلى اعتماد رقم التسجيل كرقم للموقع".

أضاف الخطاب "وبموجب ذلك، يتم إصدار رخص البناء في المناطق العشوائية لذا اعتمدوا التمشي بموجب الآلية الموضحة والمرفقة لإصدار رخص البناء للمواقع العشوائية بموجب المخطط العام المشار إليه".

وقد انفردت "سبق" بتاريخ 13 / 8 / 1440 تحت عنوان (أمين مكة لـ"سبق": منح رخص البناء بموجب مخططات تنظيمية معتمدة ) (لعدم تعطيل مصالح المواطنين وتأخير بناء مساكنهم وخصوصًا لمن صدر لهم قروض).

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