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أمريكا تحذر من رد قوي حال التعرُّض لدبلوماسيها أو المعارضة الفنزويلية

"الكرملين" نفى وجود مرتزقة روس في فنزويلا لدعم "مادورو"

حذرت الولايات المتحدة الأحد نظام الرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا من القيام بأي عمل "ترهيبي أو عنيف" بحق المعارضة، أو البعثة الدبلوماسية الأمريكية في كراكاس، مهددة بـ"رد قوي" في حال حصول ذلك، وفقًا للعربية.

وفي التفاصيل، قال مستشار الأمن القومي لدونالد ترامب، جون بولتون، في تغريدة على تويتر: "إن أي ترهيب أو عنف بحق العاملين في البعثة الدبلوماسية الأمريكية، أو بحق الزعيم الديمقراطي لفنزويلا خوان غوايدو، أو الجمعية الوطنية نفسها، سيعتبر اعتداء خطيرًا على دولة القانون، وسيؤدي إلى رد قوي من قبل الولايات المتحدة".

ومع أن هذا التحذير لم يوجه إلى مجموعة محددة أو أفراد معينين إلا أن بولتون كان قد اعتبر في تغريدة سابقة أن "الدعم الكوبي لقوات الأمن والقوات شبه العسكرية" التابعة لمادورو معروف تمامًا.

ومن جهته، نفى الكرملين الأحد وجود مرتزقة روس في فنزويلا، قد يكونون أُرسلوا لدعم مادورو.

وكان مادورو قد أعلن الأربعاء قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة؛ فردت بأنه لا يحق للرئيس الاشتراكي قطع العلاقات وطرد دبلوماسيين.

واعترفت الولايات المتحدة برئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غواديو رئيسًا، فيما أكدت إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا السبت أنها ستحذو حذوها إذا لم تتم الدعوة إلى انتخابات خلال "ثمانية أيام".

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا تحذر من رد قوي حال التعرُّض لدبلوماسيها أو المعارضة الفنزويلية
سبق

حذرت الولايات المتحدة الأحد نظام الرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا من القيام بأي عمل "ترهيبي أو عنيف" بحق المعارضة، أو البعثة الدبلوماسية الأمريكية في كراكاس، مهددة بـ"رد قوي" في حال حصول ذلك، وفقًا للعربية.

وفي التفاصيل، قال مستشار الأمن القومي لدونالد ترامب، جون بولتون، في تغريدة على تويتر: "إن أي ترهيب أو عنف بحق العاملين في البعثة الدبلوماسية الأمريكية، أو بحق الزعيم الديمقراطي لفنزويلا خوان غوايدو، أو الجمعية الوطنية نفسها، سيعتبر اعتداء خطيرًا على دولة القانون، وسيؤدي إلى رد قوي من قبل الولايات المتحدة".

ومع أن هذا التحذير لم يوجه إلى مجموعة محددة أو أفراد معينين إلا أن بولتون كان قد اعتبر في تغريدة سابقة أن "الدعم الكوبي لقوات الأمن والقوات شبه العسكرية" التابعة لمادورو معروف تمامًا.

ومن جهته، نفى الكرملين الأحد وجود مرتزقة روس في فنزويلا، قد يكونون أُرسلوا لدعم مادورو.

وكان مادورو قد أعلن الأربعاء قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة؛ فردت بأنه لا يحق للرئيس الاشتراكي قطع العلاقات وطرد دبلوماسيين.

واعترفت الولايات المتحدة برئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غواديو رئيسًا، فيما أكدت إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا السبت أنها ستحذو حذوها إذا لم تتم الدعوة إلى انتخابات خلال "ثمانية أيام".

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
12:04 AM

أمريكا تحذر من رد قوي حال التعرُّض لدبلوماسيها أو المعارضة الفنزويلية

"الكرملين" نفى وجود مرتزقة روس في فنزويلا لدعم "مادورو"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذرت الولايات المتحدة الأحد نظام الرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا من القيام بأي عمل "ترهيبي أو عنيف" بحق المعارضة، أو البعثة الدبلوماسية الأمريكية في كراكاس، مهددة بـ"رد قوي" في حال حصول ذلك، وفقًا للعربية.

وفي التفاصيل، قال مستشار الأمن القومي لدونالد ترامب، جون بولتون، في تغريدة على تويتر: "إن أي ترهيب أو عنف بحق العاملين في البعثة الدبلوماسية الأمريكية، أو بحق الزعيم الديمقراطي لفنزويلا خوان غوايدو، أو الجمعية الوطنية نفسها، سيعتبر اعتداء خطيرًا على دولة القانون، وسيؤدي إلى رد قوي من قبل الولايات المتحدة".

ومع أن هذا التحذير لم يوجه إلى مجموعة محددة أو أفراد معينين إلا أن بولتون كان قد اعتبر في تغريدة سابقة أن "الدعم الكوبي لقوات الأمن والقوات شبه العسكرية" التابعة لمادورو معروف تمامًا.

ومن جهته، نفى الكرملين الأحد وجود مرتزقة روس في فنزويلا، قد يكونون أُرسلوا لدعم مادورو.

وكان مادورو قد أعلن الأربعاء قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة؛ فردت بأنه لا يحق للرئيس الاشتراكي قطع العلاقات وطرد دبلوماسيين.

واعترفت الولايات المتحدة برئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غواديو رئيسًا، فيما أكدت إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا السبت أنها ستحذو حذوها إذا لم تتم الدعوة إلى انتخابات خلال "ثمانية أيام".

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