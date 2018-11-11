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لارتكابهم المخالفات.. أمير الرياض يوجّه بمنع تجاوزات مشاهير "سناب شات"

بادعائهم فك السحر دون علم شرعي أو سند نظامي في تصرفهم

صرح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض علوش بن فارس السبيعي أنه من خلال قيام اللجان المختصة بإمارة منطقة الرياض بمتابعة بعض مشاهير برنامج (السناب شات) لوحظ قيام البعض باستغلال برامج وسائل التواصل الاجتماعي استغلالاً شخصياً، بل تجاوز البعض إلى إحداث مخالفات شرعية ونظامية، وذلك بادعائهم فك السحر دون علم شرعي أو سند نظامي في تصرفهم.

وحرصاً من إمارة منطقة الرياض على معالجة تلك المخالفات ومنعاً لكثير من السلبيات فقد صدر أمر أمير منطقة الرياض - حفظه الله - بتوجيه الجهات المختصة على منع هذه التجاوزات وتطبيق النظام والتعليمات بحق المخالفين.

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لارتكابهم المخالفات.. أمير الرياض يوجّه بمنع تجاوزات مشاهير "سناب شات"
سبق

صرح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض علوش بن فارس السبيعي أنه من خلال قيام اللجان المختصة بإمارة منطقة الرياض بمتابعة بعض مشاهير برنامج (السناب شات) لوحظ قيام البعض باستغلال برامج وسائل التواصل الاجتماعي استغلالاً شخصياً، بل تجاوز البعض إلى إحداث مخالفات شرعية ونظامية، وذلك بادعائهم فك السحر دون علم شرعي أو سند نظامي في تصرفهم.

وحرصاً من إمارة منطقة الرياض على معالجة تلك المخالفات ومنعاً لكثير من السلبيات فقد صدر أمر أمير منطقة الرياض - حفظه الله - بتوجيه الجهات المختصة على منع هذه التجاوزات وتطبيق النظام والتعليمات بحق المخالفين.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
03:05 PM

لارتكابهم المخالفات.. أمير الرياض يوجّه بمنع تجاوزات مشاهير "سناب شات"

بادعائهم فك السحر دون علم شرعي أو سند نظامي في تصرفهم

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
2,275

صرح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض علوش بن فارس السبيعي أنه من خلال قيام اللجان المختصة بإمارة منطقة الرياض بمتابعة بعض مشاهير برنامج (السناب شات) لوحظ قيام البعض باستغلال برامج وسائل التواصل الاجتماعي استغلالاً شخصياً، بل تجاوز البعض إلى إحداث مخالفات شرعية ونظامية، وذلك بادعائهم فك السحر دون علم شرعي أو سند نظامي في تصرفهم.

وحرصاً من إمارة منطقة الرياض على معالجة تلك المخالفات ومنعاً لكثير من السلبيات فقد صدر أمر أمير منطقة الرياض - حفظه الله - بتوجيه الجهات المختصة على منع هذه التجاوزات وتطبيق النظام والتعليمات بحق المخالفين.

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