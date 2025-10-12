النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"القناوي" بعد تمديد خدمته أربع سنوات قادمة.. "صحة الحرس" تحظى باهتمام القيادة

شكرها على الثقة الغالية لتقديم الرعاية الطبية وفق أعلى المعايير

رفع المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهده الأمين -حفظهما الله-؛ بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته بالمرتبة الممتازة لمدة أربع سنوات.

وعبّر الدكتور القناوي عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، مثمنًا ما تجده الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني من رعاية واهتمام القيادة الرشيدة لخدمة المواطنين، وتقديم الرعاية الطبية وفق أعلى المعايير.

كما أعرب عن شكره وتقديره للأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، على الثقة الغالية التي يجدها منه، وعلى ما تلقاه الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ومنسوبوها من دعم ومتابعة لتقديم الخدمة الطبية عالية الجودة.

يُشار إلى أن الدكتور بندر القناوي يعدُّ من الكفاءات الوطنية الطبية والقيادية المؤهلة التي تخدم الشؤون الصحية بالحرس الوطني بكل إخلاص وتفانٍ، وهو حاصل على شهادة الزمالة الأمريكية في الطب الباطني، وشهادة الزمالة الكندية في الطب الباطني، وشهادة الزمالة الأمريكية في تخصص الجهاز الهضمي، وزميل الكلية الملكية للأطباء والجراحين بكندا، وهو عضو الجمعية السعودية للجهاز الهضمي، وعضو الجمعية الأمريكية للجهاز الهضمي، وعضو الكلية الأمريكية للجهاز الهضمي، وعضو الجمعية الكندية للجهاز الهضمي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"القناوي" بعد تمديد خدمته أربع سنوات قادمة.. "صحة الحرس" تحظى باهتمام القيادة
سبق

رفع المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهده الأمين -حفظهما الله-؛ بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته بالمرتبة الممتازة لمدة أربع سنوات.

وعبّر الدكتور القناوي عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، مثمنًا ما تجده الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني من رعاية واهتمام القيادة الرشيدة لخدمة المواطنين، وتقديم الرعاية الطبية وفق أعلى المعايير.

كما أعرب عن شكره وتقديره للأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، على الثقة الغالية التي يجدها منه، وعلى ما تلقاه الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ومنسوبوها من دعم ومتابعة لتقديم الخدمة الطبية عالية الجودة.

يُشار إلى أن الدكتور بندر القناوي يعدُّ من الكفاءات الوطنية الطبية والقيادية المؤهلة التي تخدم الشؤون الصحية بالحرس الوطني بكل إخلاص وتفانٍ، وهو حاصل على شهادة الزمالة الأمريكية في الطب الباطني، وشهادة الزمالة الكندية في الطب الباطني، وشهادة الزمالة الأمريكية في تخصص الجهاز الهضمي، وزميل الكلية الملكية للأطباء والجراحين بكندا، وهو عضو الجمعية السعودية للجهاز الهضمي، وعضو الجمعية الأمريكية للجهاز الهضمي، وعضو الكلية الأمريكية للجهاز الهضمي، وعضو الجمعية الكندية للجهاز الهضمي.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
09:37 PM

"القناوي" بعد تمديد خدمته أربع سنوات قادمة.. "صحة الحرس" تحظى باهتمام القيادة

شكرها على الثقة الغالية لتقديم الرعاية الطبية وفق أعلى المعايير

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,702

رفع المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهده الأمين -حفظهما الله-؛ بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته بالمرتبة الممتازة لمدة أربع سنوات.

وعبّر الدكتور القناوي عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، مثمنًا ما تجده الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني من رعاية واهتمام القيادة الرشيدة لخدمة المواطنين، وتقديم الرعاية الطبية وفق أعلى المعايير.

كما أعرب عن شكره وتقديره للأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، على الثقة الغالية التي يجدها منه، وعلى ما تلقاه الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ومنسوبوها من دعم ومتابعة لتقديم الخدمة الطبية عالية الجودة.

يُشار إلى أن الدكتور بندر القناوي يعدُّ من الكفاءات الوطنية الطبية والقيادية المؤهلة التي تخدم الشؤون الصحية بالحرس الوطني بكل إخلاص وتفانٍ، وهو حاصل على شهادة الزمالة الأمريكية في الطب الباطني، وشهادة الزمالة الكندية في الطب الباطني، وشهادة الزمالة الأمريكية في تخصص الجهاز الهضمي، وزميل الكلية الملكية للأطباء والجراحين بكندا، وهو عضو الجمعية السعودية للجهاز الهضمي، وعضو الجمعية الأمريكية للجهاز الهضمي، وعضو الكلية الأمريكية للجهاز الهضمي، وعضو الجمعية الكندية للجهاز الهضمي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,860
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,436
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,799
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,327

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة