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ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في عُمان إلى 5 حالات

جميعها في حالة صحية مستقرة ولا توجد أي وفيات

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في سلطنة عُمان إلى 5 حالات بعد تسجيل حالة إصابة جديدة مرتبطة بالسفر إلى إيران.
وأفادت وزارة الصحة العُمانية أن عدد الحالات المسجلة في السلطنة 5 حالات حتى الآن, وأن جميعها في حالة صحية مستقرة ولا توجد أي وفيات.

عُمان فيروس كورونا الجديد

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ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في عُمان إلى 5 حالات
سبق

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في سلطنة عُمان إلى 5 حالات بعد تسجيل حالة إصابة جديدة مرتبطة بالسفر إلى إيران.
وأفادت وزارة الصحة العُمانية أن عدد الحالات المسجلة في السلطنة 5 حالات حتى الآن, وأن جميعها في حالة صحية مستقرة ولا توجد أي وفيات.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
07:40 PM

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في عُمان إلى 5 حالات

جميعها في حالة صحية مستقرة ولا توجد أي وفيات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,789

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في سلطنة عُمان إلى 5 حالات بعد تسجيل حالة إصابة جديدة مرتبطة بالسفر إلى إيران.
وأفادت وزارة الصحة العُمانية أن عدد الحالات المسجلة في السلطنة 5 حالات حتى الآن, وأن جميعها في حالة صحية مستقرة ولا توجد أي وفيات.

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