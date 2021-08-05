النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 986 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1055 خلال الـ24 ساعة الماضية

ملكية ينبع.. الرئيس التنفيذي للهيئة يتفقد عددًا من مشاريع الشؤون الفنية

القرشي قدّم شكره لفريق عمل قطاع التشغيل والصيانة لجهودهم المبذولة

تَفَقّد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف القرشي، عددًا من مشاريع قطاع الشؤون الفنية بينبع الصناعية؛ حيث قدّم المهندس محمد الخميس، شرحًا عن مشروع إنشاء مبنى حرس الحدود والمرسى.

كما اطلع على الشرح عن مشروع إنشاء شبكة نظام التبريد بالواجهة البحرية المرحلة الأولى، إضافة إلى شرح بخصوص التجهيزات الأساسية بالمنطقة السكنية بحي الجار، كما تَفَقّد مشروع إنشاء العمائر السكنية بحي السميري، واستمع إلى شرح عن ما تم إنجازه، وفي ختام الجولة قدّم شكره لفريق عمل قطاع التشغيل والصيانة لجهودهم المبذولة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ملكية ينبع.. الرئيس التنفيذي للهيئة يتفقد عددًا من مشاريع الشؤون الفنية
سبق

تَفَقّد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف القرشي، عددًا من مشاريع قطاع الشؤون الفنية بينبع الصناعية؛ حيث قدّم المهندس محمد الخميس، شرحًا عن مشروع إنشاء مبنى حرس الحدود والمرسى.

كما اطلع على الشرح عن مشروع إنشاء شبكة نظام التبريد بالواجهة البحرية المرحلة الأولى، إضافة إلى شرح بخصوص التجهيزات الأساسية بالمنطقة السكنية بحي الجار، كما تَفَقّد مشروع إنشاء العمائر السكنية بحي السميري، واستمع إلى شرح عن ما تم إنجازه، وفي ختام الجولة قدّم شكره لفريق عمل قطاع التشغيل والصيانة لجهودهم المبذولة.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
01:32 PM

ملكية ينبع.. الرئيس التنفيذي للهيئة يتفقد عددًا من مشاريع الشؤون الفنية

القرشي قدّم شكره لفريق عمل قطاع التشغيل والصيانة لجهودهم المبذولة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
1
530

تَفَقّد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف القرشي، عددًا من مشاريع قطاع الشؤون الفنية بينبع الصناعية؛ حيث قدّم المهندس محمد الخميس، شرحًا عن مشروع إنشاء مبنى حرس الحدود والمرسى.

كما اطلع على الشرح عن مشروع إنشاء شبكة نظام التبريد بالواجهة البحرية المرحلة الأولى، إضافة إلى شرح بخصوص التجهيزات الأساسية بالمنطقة السكنية بحي الجار، كما تَفَقّد مشروع إنشاء العمائر السكنية بحي السميري، واستمع إلى شرح عن ما تم إنجازه، وفي ختام الجولة قدّم شكره لفريق عمل قطاع التشغيل والصيانة لجهودهم المبذولة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,446
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,265
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,565
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,178

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة