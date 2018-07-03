أمير الباحة ينوه بدور "البيئة" في تطوير وتحسين المنتزهات وحملات توعية المواطنين

اطلع على الخدمات التي تقدمها الوزارة لأهالي المنطقة

نوه أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز؛ بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد - حفظهما الله - من دعم واهتمام لمختلف المجالات التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وحرصها على تعزيز الجوانب البيئية في المجتمع.

وأشاد بالجهود التي تبذلها وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة من مشاريع وتطوير وتحسين لبعض المنتزهات وحملات توعوية للمواطنين، مقدرًا ما يقوم به فرع الوزارة بالمنطقة من جهود تجاه القطاع الزراعي وتعزيز هوية المنطقة الزراعية، وزيادة المساحات الخضراء من خلال التشجير، بالإضافة إلى مشاريع المياة المتوزعة على محافظات المنطقة، متمنياً للوزارة ومنسوبيها التوفيق والسداد في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله - .

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، يرافقه عدد من وكلاء الوزارة، ومدير عام فرع الوزارة بالمنطقة.

واطلع خلال اللقاء على المشروعات التي تنفذها الوزارة في المنطقة، واستعراض العديد من الموضوعات المتعلقة بشؤون المياه والزراعة.

من جهته، نقل المهندس المشيطي، تحيات وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، له، كما قدم شكره وتقديره له على حفاوة الاستقبال، مثنياً على اهتمامه المتواصل ومتابعته لمشروعات الوزارة، كافة، بالمنطقة.

واطلع خلال اللقاء على التطور الحاصل بمنظومة البيئة والمياه والزراعة، والعمل الاستراتيجي لتحقيق رؤية المملكة 2030، وسير برنامج العمل على تهيئة المدرجات الزراعية، واعتماد بعض المختبرات الزراعية بالمنطقة.

كما اطلع على برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، والذي يحتوي على عدة برامج منها: برنامج تطوير الصناعات التحولية الزراعية، وضرورة التوعية من خطر الرعي الجائر وتخصيص مراعي للنحالين، إضافة إلى خدمات المياه التي تهتم الوزارة بتوزيعها على جميع المواطنين.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الباحة، ومدير عام مكتب أمير المنطقة، والمتحدث الرسمي للإمارة.