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"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

"صحة حائل" تُغلق طوارئ مستشفى خاص

قرّرت تعليق العمل في ١١مركزاً صحياً حكومياً

أغلقت صحة حائل، طوارئ مستشفى خاص بمدينة حائل، تحفظياً، بعد ملاحظتها قصوراً في الالتزام بالإجراءات الوقائية، كما رصدت مخالفات أخرى بالمستشفى.

وأكّدت "الصحة"، أهمية تلك الإجراءات الوقائية في جميع المؤسسات الصحية.

وعلّقت "صحة حائل"، العمل في عددٍ من المراكز الصحية داخل مدينة حائل، بما يشمل المراكز الصحية في "الوسيطاء، السمراء، البادية، المتنزه الشرقي"، وذلك اعتباراً من الأحد ١٤٤١/٨/٥هـ.

وذكرت أنه بإمكان مراجعي هذه المراكز التوجه إلى مستشفى شراف "مركز الرعاية الطبية العاجلة" بمقر مستشفى الولادة والأطفال سابقاً.

وعلّقت "صحة حائل" المراكز الصحية بأحياء "التلفزيون، شراف، شمال المطار، صلاح الدين، الطريفي، الجامعيين ،الودي" اعتباراً من الأحد ١٤٤١/٨/٥هـ حتى إشعار آخر.

وأوضحت أنه يجب على المراجعين لهذه المراكز وخلال فترة الصباح مراجعة أقرب مركز صحي لهم أو التوجه إلى مستشفى شراف خارج دوام المراكز الصحية، مشيرة إلى إمكانية الحصول على الخدمات الطبية من خلال الاتصال على الرقم 937 أو من خلال تطبيق "صحتي".

فيروس كورونا الجديد صحة حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة حائل" تُغلق طوارئ مستشفى خاص
سبق

أغلقت صحة حائل، طوارئ مستشفى خاص بمدينة حائل، تحفظياً، بعد ملاحظتها قصوراً في الالتزام بالإجراءات الوقائية، كما رصدت مخالفات أخرى بالمستشفى.

وأكّدت "الصحة"، أهمية تلك الإجراءات الوقائية في جميع المؤسسات الصحية.

وعلّقت "صحة حائل"، العمل في عددٍ من المراكز الصحية داخل مدينة حائل، بما يشمل المراكز الصحية في "الوسيطاء، السمراء، البادية، المتنزه الشرقي"، وذلك اعتباراً من الأحد ١٤٤١/٨/٥هـ.

وذكرت أنه بإمكان مراجعي هذه المراكز التوجه إلى مستشفى شراف "مركز الرعاية الطبية العاجلة" بمقر مستشفى الولادة والأطفال سابقاً.

وعلّقت "صحة حائل" المراكز الصحية بأحياء "التلفزيون، شراف، شمال المطار، صلاح الدين، الطريفي، الجامعيين ،الودي" اعتباراً من الأحد ١٤٤١/٨/٥هـ حتى إشعار آخر.

وأوضحت أنه يجب على المراجعين لهذه المراكز وخلال فترة الصباح مراجعة أقرب مركز صحي لهم أو التوجه إلى مستشفى شراف خارج دوام المراكز الصحية، مشيرة إلى إمكانية الحصول على الخدمات الطبية من خلال الاتصال على الرقم 937 أو من خلال تطبيق "صحتي".

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
01:22 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
04:44 PM

"صحة حائل" تُغلق طوارئ مستشفى خاص

قرّرت تعليق العمل في ١١مركزاً صحياً حكومياً

A A A
خالد السليمي - حائل
0
21,259

أغلقت صحة حائل، طوارئ مستشفى خاص بمدينة حائل، تحفظياً، بعد ملاحظتها قصوراً في الالتزام بالإجراءات الوقائية، كما رصدت مخالفات أخرى بالمستشفى.

وأكّدت "الصحة"، أهمية تلك الإجراءات الوقائية في جميع المؤسسات الصحية.

وعلّقت "صحة حائل"، العمل في عددٍ من المراكز الصحية داخل مدينة حائل، بما يشمل المراكز الصحية في "الوسيطاء، السمراء، البادية، المتنزه الشرقي"، وذلك اعتباراً من الأحد ١٤٤١/٨/٥هـ.

وذكرت أنه بإمكان مراجعي هذه المراكز التوجه إلى مستشفى شراف "مركز الرعاية الطبية العاجلة" بمقر مستشفى الولادة والأطفال سابقاً.

وعلّقت "صحة حائل" المراكز الصحية بأحياء "التلفزيون، شراف، شمال المطار، صلاح الدين، الطريفي، الجامعيين ،الودي" اعتباراً من الأحد ١٤٤١/٨/٥هـ حتى إشعار آخر.

وأوضحت أنه يجب على المراجعين لهذه المراكز وخلال فترة الصباح مراجعة أقرب مركز صحي لهم أو التوجه إلى مستشفى شراف خارج دوام المراكز الصحية، مشيرة إلى إمكانية الحصول على الخدمات الطبية من خلال الاتصال على الرقم 937 أو من خلال تطبيق "صحتي".

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