جولات "التجارة" تكشف التزام محال بحرة بالأسعار.. وتؤكد: الرقابة دائمة

الوزارة حثت عموم المستهلكين على الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم

قامت فرق وزارة التجارة ممثلة بفرع مكة المكرمة بالتنسيق مع محافظة بحرة بجولة ميدانية على المحال التجارية والمستودعات بالمحافظة للتحقق من وفرة المنتجات والسلع التموينية الأساسية.

واستهدفت جولات "التجارة" المستودعات ومنافذ بيع الجملة والتجزئة للسلع التموينية والأساسية والصيدليات الطبية للتحقق من توافر الكميات التي تلبي حاجة المستهلك، وضمان توافر كميات كافية في الأسواق وعدم الرفع في الأسعار.

وأكدت "التجارة" استمرارية قيام فرقها الرقابية بمهامها وفق اختصاصاتها في الرقابة على الأسواق بكل مناطق المملكة، وضبط حالات الغش وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين وفقًا للأنظمة التجارية.

وحثت عموم المستهلكين على الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.



