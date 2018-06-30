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"سفراء المصيف" يرشدون ألف زائر وزائرة بسوق عكاظ

مدير تعليم الطائف يشيد بمُشاركتهم المجتمعية في الفعاليات

أشاد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف ، الدكتور طلال بن مبارك اللهيبي، بمشاركة الإدارة في فعاليات سوق عكاظ، مثمناً الشراكة الفعلية للمجتمع، من خلال استثمار الطاقات التي تُسخَر لبرامج الطائف.

وأكد "اللهيبي" أن الهدف هو إظهار صورة أبناء الطائف في أعمالهم وإمكاناتهم وقيمهم للمجتمع من خلال سفراء المصيف "البنين والبنات" الذين شاركت بهم الإدارة في هذا المهرجان لإرشاد وتعريف الزوار ومرتادي السوق بالأماكن السياحية ومواقع الفعاليات ومرافق السوق.

وقدم "اللهيبي" شكره وتقديره لجميع القائمين على سوق عكاظ، مرحباً بإتاحة الفرصة لـ"تعليم الطائف" للمشاركة في الفعاليات.

وشكر إدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات على متابعتهما للطلاب والطالبات وتأهيلهم للإرشاد السياحي.

وثمّن جهود مساعدي المدير العام للشؤون التعليمية "بنين، بنات" فيما يتعلق بابراز مشاركة "تعليم الطائف" بشكلها الصحيح.

جاء ذلك خلال زيارة "اللهيبي" مساء اليوم، لجناح الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف سفراء المصيف "بنين ،بنات" المشارك في فعاليات سوق عكاظ في دورته الحالية بحضور المساعد للشؤون التعليمية فهاد الذويبي وعدد من مديري الإدارات والمشرفين التربويين.

وشاهد "اللهيبي" استعراض طلاب الكشافة، ثم استمع من الطلاب والطالبالت القائمات على مبادرة "سفراء المصيف" لآلية إرشاد الزوار ومرتادي السوق.

يذكر أن "سفراء المصيف" هي إحدى مبادرات ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة؟" .

وساهم فريق "سفراء المصيف" من الطلاب والطالبات المشارك في فعاليات سوق عكاظ في إرشاد أكثر من ألف زائر وزائرة.

ويضمّ الفريق نحو 30 طالبا وطالبة من بينهم عدد من السيدات التي يتحدين إعاقة الصمم وتبنتهن أندية الحي للبنات.

الدورة 12 من سوق عكاظ سوق عكاظ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سفراء المصيف" يرشدون ألف زائر وزائرة بسوق عكاظ
سبق

أشاد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف ، الدكتور طلال بن مبارك اللهيبي، بمشاركة الإدارة في فعاليات سوق عكاظ، مثمناً الشراكة الفعلية للمجتمع، من خلال استثمار الطاقات التي تُسخَر لبرامج الطائف.

وأكد "اللهيبي" أن الهدف هو إظهار صورة أبناء الطائف في أعمالهم وإمكاناتهم وقيمهم للمجتمع من خلال سفراء المصيف "البنين والبنات" الذين شاركت بهم الإدارة في هذا المهرجان لإرشاد وتعريف الزوار ومرتادي السوق بالأماكن السياحية ومواقع الفعاليات ومرافق السوق.

وقدم "اللهيبي" شكره وتقديره لجميع القائمين على سوق عكاظ، مرحباً بإتاحة الفرصة لـ"تعليم الطائف" للمشاركة في الفعاليات.

وشكر إدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات على متابعتهما للطلاب والطالبات وتأهيلهم للإرشاد السياحي.

وثمّن جهود مساعدي المدير العام للشؤون التعليمية "بنين، بنات" فيما يتعلق بابراز مشاركة "تعليم الطائف" بشكلها الصحيح.

جاء ذلك خلال زيارة "اللهيبي" مساء اليوم، لجناح الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف سفراء المصيف "بنين ،بنات" المشارك في فعاليات سوق عكاظ في دورته الحالية بحضور المساعد للشؤون التعليمية فهاد الذويبي وعدد من مديري الإدارات والمشرفين التربويين.

وشاهد "اللهيبي" استعراض طلاب الكشافة، ثم استمع من الطلاب والطالبالت القائمات على مبادرة "سفراء المصيف" لآلية إرشاد الزوار ومرتادي السوق.

يذكر أن "سفراء المصيف" هي إحدى مبادرات ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة؟" .

وساهم فريق "سفراء المصيف" من الطلاب والطالبات المشارك في فعاليات سوق عكاظ في إرشاد أكثر من ألف زائر وزائرة.

ويضمّ الفريق نحو 30 طالبا وطالبة من بينهم عدد من السيدات التي يتحدين إعاقة الصمم وتبنتهن أندية الحي للبنات.

30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439
05:03 PM
اخر تعديل
02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
06:42 AM

"سفراء المصيف" يرشدون ألف زائر وزائرة بسوق عكاظ

مدير تعليم الطائف يشيد بمُشاركتهم المجتمعية في الفعاليات

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فهد العتيبي - الطائف
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أشاد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف ، الدكتور طلال بن مبارك اللهيبي، بمشاركة الإدارة في فعاليات سوق عكاظ، مثمناً الشراكة الفعلية للمجتمع، من خلال استثمار الطاقات التي تُسخَر لبرامج الطائف.

وأكد "اللهيبي" أن الهدف هو إظهار صورة أبناء الطائف في أعمالهم وإمكاناتهم وقيمهم للمجتمع من خلال سفراء المصيف "البنين والبنات" الذين شاركت بهم الإدارة في هذا المهرجان لإرشاد وتعريف الزوار ومرتادي السوق بالأماكن السياحية ومواقع الفعاليات ومرافق السوق.

وقدم "اللهيبي" شكره وتقديره لجميع القائمين على سوق عكاظ، مرحباً بإتاحة الفرصة لـ"تعليم الطائف" للمشاركة في الفعاليات.

وشكر إدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات على متابعتهما للطلاب والطالبات وتأهيلهم للإرشاد السياحي.

وثمّن جهود مساعدي المدير العام للشؤون التعليمية "بنين، بنات" فيما يتعلق بابراز مشاركة "تعليم الطائف" بشكلها الصحيح.

جاء ذلك خلال زيارة "اللهيبي" مساء اليوم، لجناح الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف سفراء المصيف "بنين ،بنات" المشارك في فعاليات سوق عكاظ في دورته الحالية بحضور المساعد للشؤون التعليمية فهاد الذويبي وعدد من مديري الإدارات والمشرفين التربويين.

وشاهد "اللهيبي" استعراض طلاب الكشافة، ثم استمع من الطلاب والطالبالت القائمات على مبادرة "سفراء المصيف" لآلية إرشاد الزوار ومرتادي السوق.

يذكر أن "سفراء المصيف" هي إحدى مبادرات ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة؟" .

وساهم فريق "سفراء المصيف" من الطلاب والطالبات المشارك في فعاليات سوق عكاظ في إرشاد أكثر من ألف زائر وزائرة.

ويضمّ الفريق نحو 30 طالبا وطالبة من بينهم عدد من السيدات التي يتحدين إعاقة الصمم وتبنتهن أندية الحي للبنات.

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