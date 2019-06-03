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رسمياً.. المحكمة العليا: يوم غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

دار قضاة أبو ظبي تنفي صدور أي بيان بخصوص رؤية هلال شوال

قالت: يرجى تحري الدقة في نشر الأخبار واللجنة لازالت منعقدة

أكدت دائرة قضاء أبوظبي أنه لم يصدر أي بيان بخصوص رؤية هلال شهر شوال.
وقالت دائرة قضاء أبوظبي: يرجى العلم بأن لجنة تحري هلال شوال لا زالت منعقدة، ولم يصدر أي بيان بخصوص رؤية الهلال من عدمه، لذا يرجى تحري الدقة في نشر الأخبار، وأن اللجنة هي المصدر الرسمي لإعلان رؤية هلال شوال.

وكانت قد تداولت قبل قليل عدد من وسائل الإعلام إعلان دولة الإمارات أن غداً الثلاثاء أول أيام عيد الفطر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دار قضاة أبو ظبي تنفي صدور أي بيان بخصوص رؤية هلال شوال
سبق

أكدت دائرة قضاء أبوظبي أنه لم يصدر أي بيان بخصوص رؤية هلال شهر شوال.
وقالت دائرة قضاء أبوظبي: يرجى العلم بأن لجنة تحري هلال شوال لا زالت منعقدة، ولم يصدر أي بيان بخصوص رؤية الهلال من عدمه، لذا يرجى تحري الدقة في نشر الأخبار، وأن اللجنة هي المصدر الرسمي لإعلان رؤية هلال شوال.

وكانت قد تداولت قبل قليل عدد من وسائل الإعلام إعلان دولة الإمارات أن غداً الثلاثاء أول أيام عيد الفطر.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
08:14 PM

دار قضاة أبو ظبي تنفي صدور أي بيان بخصوص رؤية هلال شوال

قالت: يرجى تحري الدقة في نشر الأخبار واللجنة لازالت منعقدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,325

أكدت دائرة قضاء أبوظبي أنه لم يصدر أي بيان بخصوص رؤية هلال شهر شوال.
وقالت دائرة قضاء أبوظبي: يرجى العلم بأن لجنة تحري هلال شوال لا زالت منعقدة، ولم يصدر أي بيان بخصوص رؤية الهلال من عدمه، لذا يرجى تحري الدقة في نشر الأخبار، وأن اللجنة هي المصدر الرسمي لإعلان رؤية هلال شوال.

وكانت قد تداولت قبل قليل عدد من وسائل الإعلام إعلان دولة الإمارات أن غداً الثلاثاء أول أيام عيد الفطر.

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