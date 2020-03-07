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"المالديف" تعزل جزيرتين سياحيتين بعد رصد إصابات بـ"كورونا"

سائحان من إيطاليا أقاما في جزير "كوريدو" قبالة العاصمة ماليه

أفاد مسؤولو "الصحة" في المالديف، اليوم، بأنه تم عزل جزيرتين يتردد عليهما السياح، بعد مخاوف إزاء احتمال إصابة شخصين أجنبيين بفيروس "كورونا المستجد”.

ووفقاً لـوكالة الأنباء الألمانية، فقد كان سائحان من إيطاليا قد أقاما في جزيرة "كوريدو"، قبالة العاصمة ماليه، وسيتم وضعهما في إحدى منشآت الحجر الصحي للعلاج.

وتقرر عزل جزيرة ثينادهو بعدما أصبح معروفاً أن سائحاً إيطالياً كان يقيم هناك تبينت إصابته بـ"كورونا"، بعد عودته إلى وطنه.

وظهرت أعراض الإصابة بالفيروس على طبيب يعمل في الجزيرة وجرى نقله إلى إحدى منشآت الحجر الصحي.

وقرر رئيس المالديف إبراهيم محمد صليح، أمس، حظر دخول كل المسافرين القادمين من إيطاليا، وكذلك هؤلاء الذين سافروا إلى إيطاليا خلال الـ14 يوماً الماضية.

ويواصل فيروس "كورونا" المستجد حصده للأرواح في إيطاليا بشكل مطرد، حيث ارتفع عدد المصابين، أمس الجمعة، إلى 4.636 مقارنة بنحو 3.800 شخص يوم الخميس.

وكشفت النشرة اليومية الصادرة عن وكالة الحماية المدنية الإيطالية زيادة في عدد الوفيات إلى 197 من 148. وفي أعداد المتعافين من الفيروس إلى 523، من 414 في اليوم السابق.

المالديف فيروس كورونا الجديد

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"المالديف" تعزل جزيرتين سياحيتين بعد رصد إصابات بـ"كورونا"
سبق

أفاد مسؤولو "الصحة" في المالديف، اليوم، بأنه تم عزل جزيرتين يتردد عليهما السياح، بعد مخاوف إزاء احتمال إصابة شخصين أجنبيين بفيروس "كورونا المستجد”.

ووفقاً لـوكالة الأنباء الألمانية، فقد كان سائحان من إيطاليا قد أقاما في جزيرة "كوريدو"، قبالة العاصمة ماليه، وسيتم وضعهما في إحدى منشآت الحجر الصحي للعلاج.

وتقرر عزل جزيرة ثينادهو بعدما أصبح معروفاً أن سائحاً إيطالياً كان يقيم هناك تبينت إصابته بـ"كورونا"، بعد عودته إلى وطنه.

وظهرت أعراض الإصابة بالفيروس على طبيب يعمل في الجزيرة وجرى نقله إلى إحدى منشآت الحجر الصحي.

وقرر رئيس المالديف إبراهيم محمد صليح، أمس، حظر دخول كل المسافرين القادمين من إيطاليا، وكذلك هؤلاء الذين سافروا إلى إيطاليا خلال الـ14 يوماً الماضية.

ويواصل فيروس "كورونا" المستجد حصده للأرواح في إيطاليا بشكل مطرد، حيث ارتفع عدد المصابين، أمس الجمعة، إلى 4.636 مقارنة بنحو 3.800 شخص يوم الخميس.

وكشفت النشرة اليومية الصادرة عن وكالة الحماية المدنية الإيطالية زيادة في عدد الوفيات إلى 197 من 148. وفي أعداد المتعافين من الفيروس إلى 523، من 414 في اليوم السابق.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
03:09 PM

"المالديف" تعزل جزيرتين سياحيتين بعد رصد إصابات بـ"كورونا"

سائحان من إيطاليا أقاما في جزير "كوريدو" قبالة العاصمة ماليه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد مسؤولو "الصحة" في المالديف، اليوم، بأنه تم عزل جزيرتين يتردد عليهما السياح، بعد مخاوف إزاء احتمال إصابة شخصين أجنبيين بفيروس "كورونا المستجد”.

ووفقاً لـوكالة الأنباء الألمانية، فقد كان سائحان من إيطاليا قد أقاما في جزيرة "كوريدو"، قبالة العاصمة ماليه، وسيتم وضعهما في إحدى منشآت الحجر الصحي للعلاج.

وتقرر عزل جزيرة ثينادهو بعدما أصبح معروفاً أن سائحاً إيطالياً كان يقيم هناك تبينت إصابته بـ"كورونا"، بعد عودته إلى وطنه.

وظهرت أعراض الإصابة بالفيروس على طبيب يعمل في الجزيرة وجرى نقله إلى إحدى منشآت الحجر الصحي.

وقرر رئيس المالديف إبراهيم محمد صليح، أمس، حظر دخول كل المسافرين القادمين من إيطاليا، وكذلك هؤلاء الذين سافروا إلى إيطاليا خلال الـ14 يوماً الماضية.

ويواصل فيروس "كورونا" المستجد حصده للأرواح في إيطاليا بشكل مطرد، حيث ارتفع عدد المصابين، أمس الجمعة، إلى 4.636 مقارنة بنحو 3.800 شخص يوم الخميس.

وكشفت النشرة اليومية الصادرة عن وكالة الحماية المدنية الإيطالية زيادة في عدد الوفيات إلى 197 من 148. وفي أعداد المتعافين من الفيروس إلى 523، من 414 في اليوم السابق.

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