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عدو البشرية.. عدد الإصابات بكورونا في العالم يتجاوز 48 مليونًا

جونز هوبكنز: الوفيات وصلت حتى الآن إلى 1224111 حالة

قالت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية: إن عدد الحالات المؤكدة للإصابات بمرض كوفيد-19 في العالم وصل إلى 48 مليون حالة.

وأضافت الجامعة، التي تلخص بيانات السلطات الفيدرالية والمحلية بالولايات المتحدة، أن أحدث المعلومات المتوفرة لديها، تفيد بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم بلغ 48005784 حالة.

وأشارت الجامعة، إلى أن عدد الوفيات بسبب هذا المرض، وصلت حتى الآن، إلى 1224111 حالة.

في 11 مارس الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي عدوى فيروس كورونا الجديد في العالم.

فيروس كورونا الجديد

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عدو البشرية.. عدد الإصابات بكورونا في العالم يتجاوز 48 مليونًا
سبق

قالت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية: إن عدد الحالات المؤكدة للإصابات بمرض كوفيد-19 في العالم وصل إلى 48 مليون حالة.

وأضافت الجامعة، التي تلخص بيانات السلطات الفيدرالية والمحلية بالولايات المتحدة، أن أحدث المعلومات المتوفرة لديها، تفيد بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم بلغ 48005784 حالة.

وأشارت الجامعة، إلى أن عدد الوفيات بسبب هذا المرض، وصلت حتى الآن، إلى 1224111 حالة.

في 11 مارس الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي عدوى فيروس كورونا الجديد في العالم.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
08:56 AM

عدو البشرية.. عدد الإصابات بكورونا في العالم يتجاوز 48 مليونًا

جونز هوبكنز: الوفيات وصلت حتى الآن إلى 1224111 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية: إن عدد الحالات المؤكدة للإصابات بمرض كوفيد-19 في العالم وصل إلى 48 مليون حالة.

وأضافت الجامعة، التي تلخص بيانات السلطات الفيدرالية والمحلية بالولايات المتحدة، أن أحدث المعلومات المتوفرة لديها، تفيد بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم بلغ 48005784 حالة.

وأشارت الجامعة، إلى أن عدد الوفيات بسبب هذا المرض، وصلت حتى الآن، إلى 1224111 حالة.

في 11 مارس الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي عدوى فيروس كورونا الجديد في العالم.

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