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أمير عسير يناقش مشاريع مدينة الملك فيصل الطبية والمدينة الجامعية

شدد على أهمية تنفيذها بالشكل المطلوب وضرورة إنجازها في الوقت المحدد

ناقش أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ، وبحضور نائبه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ووكيل الإمارة خالد بن عبدالله الربيعة مع الرئيس التنفيذي لترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي المهندس عبدالرزاق العوجان يرافقه مدير المشاريع الرأسمالية المهندس ماجد الغامدي عدد من الموضوعات المتعلقة بمشاريع مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبية , ومشاريع المدينة الجامعية بجامعة الملك خالد وجامعة بيشة.

وبحث أمير منطقة عسير مع الرئيس التنفيذي لترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي أهم الموضوعات المتعلقة بمشروع مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة مناطق المملكة الجنوبية (عسير -نجران -جازان -الباحة) ، وواقع الأسّرة ، وكيفية تغطية العجز بها ، وآثارها الجانبية المتنوعة والتي تأتي في مقدمتها الجانب السيادي ، والإجتماعي ، والإستراتيجي ، والطبي ، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالمدينة الطبية .

كما تم مناقشة المشاريع الضرورية للمدينة الجامعية بجامعة الملك خالد التي استكملت متطلباتها مع مكتب ترشيد الإنفاق الحكومي والتي تأتي في مقدمتها مشروع محطة تحويل الكهرباء الجنوبية بتكلفة إجمالية بلغت ٤٥٨ مليون ريال ، وكذلك مشروع مواقف جامعية متعدد الأدوار بتكلفة إجمالية بلغت ٩٠ مليون ريال ، ومشروع شبكة تصريف السيول والأمطار بقيمة إجمالية بلغت ١٤٠مليون ريال ، ومشروع الطريق الدائري الشرقي والشمالي بقيمة إجمالية بلغت ١٢٠مليون ريال ، بالإضافة إلى تأثيث المرحلة الأولى للمدينة الجامعية بتكلفة بلغت ١٠٠مليون ريال .

فيما تم مناقشة الوضع الحالي للمباني الجامعية بجامعة بيشة والمشاريع التي لدى مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي ، والمطلوب اعتمادها خلال العام المالي القادم ١٤٤٠- ١٤٤١ هـ ، وهي ذات أهمية قصوى ، والتي تأتي في مقدمتها مشروع إنشاء المستشفى الجامعي في المدينة الجامعية ببيشة ، ومشروع إنشاء المبنى الإداري للإدارة العليا بالجامعة ،ومشروع كلية الطب بالمدينة الجامعية ببيشة ، ومشروع إنشاء مبنى ومعامل وورش وكلية هندسة بالمدينة الجامعية ، ومشروع إنشاء كلية العلوم الطبية التطبيقية للبنين ببيشة ، ومشروع إنشاء كليةالعلوم والآداب للبنين بالنماص ، ومشروع إنشاء كلية العلوم والآداب للبنات في تثليث ،ومشروع إنشاء كلية العلوم والآداب للبنين في تثليث .

وشدد أمير منطقة عسير على أهمية تنفيذ تلك المشايع بالشكل المطلوب وضرورة انجازها في أوقاتها المحددة , مقدما الشكر والتقدير للجميع ، ومتمنياً لهم التوفيق .

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أمير عسير يناقش مشاريع مدينة الملك فيصل الطبية والمدينة الجامعية
سبق

ناقش أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ، وبحضور نائبه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ووكيل الإمارة خالد بن عبدالله الربيعة مع الرئيس التنفيذي لترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي المهندس عبدالرزاق العوجان يرافقه مدير المشاريع الرأسمالية المهندس ماجد الغامدي عدد من الموضوعات المتعلقة بمشاريع مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبية , ومشاريع المدينة الجامعية بجامعة الملك خالد وجامعة بيشة.

وبحث أمير منطقة عسير مع الرئيس التنفيذي لترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي أهم الموضوعات المتعلقة بمشروع مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة مناطق المملكة الجنوبية (عسير -نجران -جازان -الباحة) ، وواقع الأسّرة ، وكيفية تغطية العجز بها ، وآثارها الجانبية المتنوعة والتي تأتي في مقدمتها الجانب السيادي ، والإجتماعي ، والإستراتيجي ، والطبي ، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالمدينة الطبية .

كما تم مناقشة المشاريع الضرورية للمدينة الجامعية بجامعة الملك خالد التي استكملت متطلباتها مع مكتب ترشيد الإنفاق الحكومي والتي تأتي في مقدمتها مشروع محطة تحويل الكهرباء الجنوبية بتكلفة إجمالية بلغت ٤٥٨ مليون ريال ، وكذلك مشروع مواقف جامعية متعدد الأدوار بتكلفة إجمالية بلغت ٩٠ مليون ريال ، ومشروع شبكة تصريف السيول والأمطار بقيمة إجمالية بلغت ١٤٠مليون ريال ، ومشروع الطريق الدائري الشرقي والشمالي بقيمة إجمالية بلغت ١٢٠مليون ريال ، بالإضافة إلى تأثيث المرحلة الأولى للمدينة الجامعية بتكلفة بلغت ١٠٠مليون ريال .

فيما تم مناقشة الوضع الحالي للمباني الجامعية بجامعة بيشة والمشاريع التي لدى مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي ، والمطلوب اعتمادها خلال العام المالي القادم ١٤٤٠- ١٤٤١ هـ ، وهي ذات أهمية قصوى ، والتي تأتي في مقدمتها مشروع إنشاء المستشفى الجامعي في المدينة الجامعية ببيشة ، ومشروع إنشاء المبنى الإداري للإدارة العليا بالجامعة ،ومشروع كلية الطب بالمدينة الجامعية ببيشة ، ومشروع إنشاء مبنى ومعامل وورش وكلية هندسة بالمدينة الجامعية ، ومشروع إنشاء كلية العلوم الطبية التطبيقية للبنين ببيشة ، ومشروع إنشاء كليةالعلوم والآداب للبنين بالنماص ، ومشروع إنشاء كلية العلوم والآداب للبنات في تثليث ،ومشروع إنشاء كلية العلوم والآداب للبنين في تثليث .

وشدد أمير منطقة عسير على أهمية تنفيذ تلك المشايع بالشكل المطلوب وضرورة انجازها في أوقاتها المحددة , مقدما الشكر والتقدير للجميع ، ومتمنياً لهم التوفيق .

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
02:36 PM

أمير عسير يناقش مشاريع مدينة الملك فيصل الطبية والمدينة الجامعية

شدد على أهمية تنفيذها بالشكل المطلوب وضرورة إنجازها في الوقت المحدد

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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ناقش أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ، وبحضور نائبه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ووكيل الإمارة خالد بن عبدالله الربيعة مع الرئيس التنفيذي لترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي المهندس عبدالرزاق العوجان يرافقه مدير المشاريع الرأسمالية المهندس ماجد الغامدي عدد من الموضوعات المتعلقة بمشاريع مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبية , ومشاريع المدينة الجامعية بجامعة الملك خالد وجامعة بيشة.

وبحث أمير منطقة عسير مع الرئيس التنفيذي لترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي أهم الموضوعات المتعلقة بمشروع مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة مناطق المملكة الجنوبية (عسير -نجران -جازان -الباحة) ، وواقع الأسّرة ، وكيفية تغطية العجز بها ، وآثارها الجانبية المتنوعة والتي تأتي في مقدمتها الجانب السيادي ، والإجتماعي ، والإستراتيجي ، والطبي ، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالمدينة الطبية .

كما تم مناقشة المشاريع الضرورية للمدينة الجامعية بجامعة الملك خالد التي استكملت متطلباتها مع مكتب ترشيد الإنفاق الحكومي والتي تأتي في مقدمتها مشروع محطة تحويل الكهرباء الجنوبية بتكلفة إجمالية بلغت ٤٥٨ مليون ريال ، وكذلك مشروع مواقف جامعية متعدد الأدوار بتكلفة إجمالية بلغت ٩٠ مليون ريال ، ومشروع شبكة تصريف السيول والأمطار بقيمة إجمالية بلغت ١٤٠مليون ريال ، ومشروع الطريق الدائري الشرقي والشمالي بقيمة إجمالية بلغت ١٢٠مليون ريال ، بالإضافة إلى تأثيث المرحلة الأولى للمدينة الجامعية بتكلفة بلغت ١٠٠مليون ريال .

فيما تم مناقشة الوضع الحالي للمباني الجامعية بجامعة بيشة والمشاريع التي لدى مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي ، والمطلوب اعتمادها خلال العام المالي القادم ١٤٤٠- ١٤٤١ هـ ، وهي ذات أهمية قصوى ، والتي تأتي في مقدمتها مشروع إنشاء المستشفى الجامعي في المدينة الجامعية ببيشة ، ومشروع إنشاء المبنى الإداري للإدارة العليا بالجامعة ،ومشروع كلية الطب بالمدينة الجامعية ببيشة ، ومشروع إنشاء مبنى ومعامل وورش وكلية هندسة بالمدينة الجامعية ، ومشروع إنشاء كلية العلوم الطبية التطبيقية للبنين ببيشة ، ومشروع إنشاء كليةالعلوم والآداب للبنين بالنماص ، ومشروع إنشاء كلية العلوم والآداب للبنات في تثليث ،ومشروع إنشاء كلية العلوم والآداب للبنين في تثليث .

وشدد أمير منطقة عسير على أهمية تنفيذ تلك المشايع بالشكل المطلوب وضرورة انجازها في أوقاتها المحددة , مقدما الشكر والتقدير للجميع ، ومتمنياً لهم التوفيق .

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