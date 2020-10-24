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"الشهراني" يحتفل بزواجه في نجران

احتفل الشاب محمد بن عبدالعزيز أبوشيبة الشهراني بزواجه أمس، في حفل أقيم بإحدى قاعات مدينة نجران، على كريمة الشيخ علي بن سعيد أبو شيبة الشهراني رحمه الله.

حضر الحفل عدد من الأقارب والأصدقاء.

"سبق" تتقدم بخالص التهاني والتبريكات، والتهنئة موصولة من أحمد الشايع المسؤول الإعلامي بالتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض.

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"الشهراني" يحتفل بزواجه في نجران
سبق

احتفل الشاب محمد بن عبدالعزيز أبوشيبة الشهراني بزواجه أمس، في حفل أقيم بإحدى قاعات مدينة نجران، على كريمة الشيخ علي بن سعيد أبو شيبة الشهراني رحمه الله.

حضر الحفل عدد من الأقارب والأصدقاء.

"سبق" تتقدم بخالص التهاني والتبريكات، والتهنئة موصولة من أحمد الشايع المسؤول الإعلامي بالتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض.

24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
12:09 PM

"الشهراني" يحتفل بزواجه في نجران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل الشاب محمد بن عبدالعزيز أبوشيبة الشهراني بزواجه أمس، في حفل أقيم بإحدى قاعات مدينة نجران، على كريمة الشيخ علي بن سعيد أبو شيبة الشهراني رحمه الله.

حضر الحفل عدد من الأقارب والأصدقاء.

"سبق" تتقدم بخالص التهاني والتبريكات، والتهنئة موصولة من أحمد الشايع المسؤول الإعلامي بالتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض.

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