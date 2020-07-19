"الكشافة السعودية" تشيد بجهود تعليم نجران خلال جائحة كورونا

استشعارًا للواجب الوطني وانطلاقًا من "كلنا مسؤول"

أشادت جمعية الكشافة العربية السعودية، بالجهود التطوعية للإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة في إدارة النشاط الطلابي، منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد.

ووجه نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية، الدكتور عبد الله بن سليمان الفهد، شكره وتقديره للمدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، على البرامج والأنشطة الكشفية التي أسهمت في نشر الوعي والعمل على الوقاية من خطر كورونا.

كما قدم شكره لجميع الزملاء العاملين في الكشافة على تنفيذ مختلف الأنشطة، سائلين المولى -عز وجل- أن ينفع بها، ويكون لهذه البرامج والفعاليات الأثر الفاعل في حماية مجتمعنا ووطننا.

وأوضح المدير العام للتعليم في نجران، أنه استشعارًا للواجب الوطني وانطلاقًا من "كلنا مسؤول"، قدمت إدارة النشاط الطلابي، ممثلة في كشافة تعليم نجران، وفريق "آمنون" التطوعي، العديد من المبادرات، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والأهلية بالمنطقة.

وأضاف: جاء ذلك من خلال المتطوعين والمتطوعات من منسوبي ومنسوبات الإدارة، عبر تقديم خبراتهم المهنية وقدراتهم المعرفية والفردية، سائلاً الله أن يحفظ ولاة أمرنا ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، ويرفع عن بلادنا وبلاد المسلمين والعالم أجمع الوباء والبلاء.