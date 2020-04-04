سجّلت الصين 4 وفيات و19 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بينها 18 حالة وافدة من الخارج؛ ما رفع العدد الإجمالي إلى 3 آلاف و329 وفاة و81 ألفًا و818 إصابة حتى يوم أمس. وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين - في تقريرها اليومي الصادر اليوم - أن جميع حالات الوفاة كانت في مقاطعة هوبي وسط الصين، وجاءت حالة الإصابة المحلية الجديدة في المقاطعة نفسها، فيما تم في اليوم نفسه الإبلاغ عن 64 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بدون أعراض، بينها 26 حالة وافدة، ليصل إجمالي الحالات المسجلة بدون أعراض إلى 1030 شخصًا؛ بينهم 239 وافدون من الخارج. وأضافت اللجنة أنها سجّلت أمس 11 حالة جديدة مشتبهًا فيها، جميعها كانت وافدة من الخارج، فيما خرج 180 شخصًا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء؛ ما رفع إجمالي المتعافين إلى 76751 شخصًا، بينما انخفض عدد الحالات الخطرة بواقع 48 لتبلغ 331 حالة. وأوضحت اللجنة أنه تم الإبلاغ عن 888 حالة وافدة بينهم 190 شخصًا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم، بينما ما زال 698 شخصًا يتلقون العلاج؛ منهم 17 شخصًا في حالة خطرة، مضيفةً أن 18 ألفًا و262 شخصًا، كانوا على اتصال وثيق بالمصابين ما زالوا تحت الملاحظة الطبية. وفي سياق متصل ترأس الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم، مراسم الحداد الوطني للضحايا الذين قضوا خلال مكافحتهم فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمواطنين الصينيين الذين فقدوا أرواحهم بسبب الوباء.

الصين.. حالة إصابة واحدة بكورونا و18 من الخارج و4 وفيات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-04 سجّلت الصين 4 وفيات و19 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بينها 18 حالة وافدة من الخارج؛ ما رفع العدد الإجمالي إلى 3 آلاف و329 وفاة و81 ألفًا و818 إصابة حتى يوم أمس.



وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين - في تقريرها اليومي الصادر اليوم - أن جميع حالات الوفاة كانت في مقاطعة هوبي وسط الصين، وجاءت حالة الإصابة المحلية الجديدة في المقاطعة نفسها، فيما تم في اليوم نفسه الإبلاغ عن 64 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بدون أعراض، بينها 26 حالة وافدة، ليصل إجمالي الحالات المسجلة بدون أعراض إلى 1030 شخصًا؛ بينهم 239 وافدون من الخارج.



وأضافت اللجنة أنها سجّلت أمس 11 حالة جديدة مشتبهًا فيها، جميعها كانت وافدة من الخارج، فيما خرج 180 شخصًا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء؛ ما رفع إجمالي المتعافين إلى 76751 شخصًا، بينما انخفض عدد الحالات الخطرة بواقع 48 لتبلغ 331 حالة.



وأوضحت اللجنة أنه تم الإبلاغ عن 888 حالة وافدة بينهم 190 شخصًا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم، بينما ما زال 698 شخصًا يتلقون العلاج؛ منهم 17 شخصًا في حالة خطرة، مضيفةً أن 18 ألفًا و262 شخصًا، كانوا على اتصال وثيق بالمصابين ما زالوا تحت الملاحظة الطبية.



وفي سياق متصل ترأس الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم، مراسم الحداد الوطني للضحايا الذين قضوا خلال مكافحتهم فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمواطنين الصينيين الذين فقدوا أرواحهم بسبب الوباء.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 10:35 AM

الصين.. حالة إصابة واحدة بكورونا و18 من الخارج و4 وفيات العدد الإجمالي بات 3 آلاف و329 وفاة و81 ألفًا و818 إصابة





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سجّلت الصين 4 وفيات و19 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بينها 18 حالة وافدة من الخارج؛ ما رفع العدد الإجمالي إلى 3 آلاف و329 وفاة و81 ألفًا و818 إصابة حتى يوم أمس.



وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين - في تقريرها اليومي الصادر اليوم - أن جميع حالات الوفاة كانت في مقاطعة هوبي وسط الصين، وجاءت حالة الإصابة المحلية الجديدة في المقاطعة نفسها، فيما تم في اليوم نفسه الإبلاغ عن 64 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بدون أعراض، بينها 26 حالة وافدة، ليصل إجمالي الحالات المسجلة بدون أعراض إلى 1030 شخصًا؛ بينهم 239 وافدون من الخارج.



وأضافت اللجنة أنها سجّلت أمس 11 حالة جديدة مشتبهًا فيها، جميعها كانت وافدة من الخارج، فيما خرج 180 شخصًا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء؛ ما رفع إجمالي المتعافين إلى 76751 شخصًا، بينما انخفض عدد الحالات الخطرة بواقع 48 لتبلغ 331 حالة.



وأوضحت اللجنة أنه تم الإبلاغ عن 888 حالة وافدة بينهم 190 شخصًا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم، بينما ما زال 698 شخصًا يتلقون العلاج؛ منهم 17 شخصًا في حالة خطرة، مضيفةً أن 18 ألفًا و262 شخصًا، كانوا على اتصال وثيق بالمصابين ما زالوا تحت الملاحظة الطبية.



وفي سياق متصل ترأس الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم، مراسم الحداد الوطني للضحايا الذين قضوا خلال مكافحتهم فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمواطنين الصينيين الذين فقدوا أرواحهم بسبب الوباء.