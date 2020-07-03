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"الحزم": وصول الجهاز الفني والمحترفين الأجانب إلى المملكة

يخضع الجميع للفحوص اللازمة

وصل، اليوم الجمعة، الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الحزم، بقيادة البرازيلي آندري لويز مدرب الفريق، ومواطنيه فاجنر أليماو قائد الفريق، وجونثانان كافو، ولويز مورالها، إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة.

ويستعد العائدون من البرازيل، للفحوص اللازمة، والمسحة الطبية، ومن ثم دخول التدريبات الجماعية، عند ثبوت سلامتهم من فيروس كورونا؛ تأهبًا للمشاركة في ما تبقى من جولات في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحل "الحزم" في المرتبة الـ12 في سلم ترتيب الدوري؛ حيث جمع 24 نقطة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الحزم": وصول الجهاز الفني والمحترفين الأجانب إلى المملكة
سبق

وصل، اليوم الجمعة، الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الحزم، بقيادة البرازيلي آندري لويز مدرب الفريق، ومواطنيه فاجنر أليماو قائد الفريق، وجونثانان كافو، ولويز مورالها، إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة.

ويستعد العائدون من البرازيل، للفحوص اللازمة، والمسحة الطبية، ومن ثم دخول التدريبات الجماعية، عند ثبوت سلامتهم من فيروس كورونا؛ تأهبًا للمشاركة في ما تبقى من جولات في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحل "الحزم" في المرتبة الـ12 في سلم ترتيب الدوري؛ حيث جمع 24 نقطة.

03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
07:36 PM

"الحزم": وصول الجهاز الفني والمحترفين الأجانب إلى المملكة

يخضع الجميع للفحوص اللازمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصل، اليوم الجمعة، الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الحزم، بقيادة البرازيلي آندري لويز مدرب الفريق، ومواطنيه فاجنر أليماو قائد الفريق، وجونثانان كافو، ولويز مورالها، إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة.

ويستعد العائدون من البرازيل، للفحوص اللازمة، والمسحة الطبية، ومن ثم دخول التدريبات الجماعية، عند ثبوت سلامتهم من فيروس كورونا؛ تأهبًا للمشاركة في ما تبقى من جولات في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحل "الحزم" في المرتبة الـ12 في سلم ترتيب الدوري؛ حيث جمع 24 نقطة.

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