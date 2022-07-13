جامعة حائل تفتح باب التقديم للقبول في برنامج البكالوريوس والدبلوم

الإغلاق 17 يوليو.. وإعلان نتائج المقبولين عبر موقعهم الإلكتروني 20 يوليو

أعلنت جامعة حائل عن بدء القبول السنوي لبرامج درجة البكالوريوس وبرامج درجة دبلوم كلية المجتمع، وبرامج الدبلوم الأكاديمي المدفوع التابع لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، والقبول السنوي لبرامج درجة البكالوريوس لطلبة المنح الداخلية من غير السعوديين، للعام الجامعي 1442هـ، ابتداءً من اليوم الاثنين، عبر موقع الجامعة الإلكتروني وحتى يوم 17 يوليو.

وحددت العمادة يوم 20 يوليو 2020 موعداً لإعلان نتائج المقبولين. فيما شددت على المقبولين التأكيد قبل يوم السبت 25 يوليو 2020.

يُذكر أن جامعة حائل تُقدِّم 43 برنامجاً بدرجة البكالوريوس تتبع المسارات "الصحي، العلمي والهندسي، والإنساني" تُدرّس في جامعة حائل، في حين تُدرّس في المجمعات الأكاديمية في محافظات منطقة حائل سبعة برامج لدرجة البكالوريوس متنوعةً في كل المجمعات الأكاديمية، وتستقبل كلية المجتمع الطلبة في خمسة برامج لدرجة الدبلوم.

وتستقبل عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، خريجي المرحلة الثانوية العامة لهذا العام للقبول السنوي في ثمانية برامج للدبلوم الأكاديمي المدفوع، في المحاسبة، والتحرير والسكرتارية، وتطبيقات الحاسب المكتبية، واللغة الإنجليزية، والتسويق، والعلاقات العامة، والسلامة والصحة المهنية، والتسويق الإلكتروني.

وحددت الجامعة للمتقدمين السعوديين شروطاً تمثلت بأن يكون الطالب أو الطالبة سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يكون مضى على حصول الطالب/ الطالبة على الشهادة الثانوية العامة مدة تزيد على السنتين الماضيتين (العام 1438/ 1439هـ والعام 1439/ 1440هـ). للمسار العلمي والإنساني، والمسار الصحي لخريجي هذا العام فقط، وأن يكون حاصلاً على اختبار القدرات والتحصيلي الثانوي العلمي، وأن يكون حاصلاً على القدرات الثانوي الأدبي.

وأشارت الجامعة إلى أن الطلبة غير السعوديين يُشترط عليهم ما يشترط للطلبة السعوديين، بالإضافة إلى أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها، وأن يكون الطالب مقيماً إقامة نظامية في المملكة العربية السعودية، وأن يتحدث الطالب اللغة العربية كتابةً ونطقاً، وألا يقل سن الطالب عن 17 عاماً ولا يزيد على 25 عاماً لمرحلة البكالوريوس، وألا يكون الطالب قد حصل على قبول في جامعة أخرى داخل المملكة، وألا تقل صلاحية الإقامة عند تقديم الطلب عن أربعة أشهر وتكون واضحة، ولا يحق للطالب تحويل المنحة إلى جامعة أخرى، ويتعهد بذلك.

ونشرت الجامعة رابط تقديم الطلبة السعوديين على:

https://admission.uoh.edu.sa/

ولغير السعوديين على:

http://ultimus.uoh.edu.sa/AdmissionNS/Default.aspx