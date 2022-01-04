وذكر شهود عيان أن قوات الأمن السودانية انتشرت في أنحاء الخرطوم والمدن المجاورة، بالتزامن مع دعوات التظاهر، بعد يومين من استقالة رئيس الوزراء المدني عبدالله حمدوك، وفقاً لـ"فرانس 24".

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بإسقاط المكون العسكري في المجلس السيادي، وتقديم المتورطين في القتل إلى محاكمات عادلة.

انطلقت مظاهرات رافضة لإجراءات رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، اليوم (الثلاثاء)، في منطقة جبرة جنوب العاصمة السودانية.

وسط انتشار أمني.. سودانيون يتظاهرون في العاصمة احتجاجاً على إجراءات "البرهان" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-04 انطلقت مظاهرات رافضة لإجراءات رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، اليوم (الثلاثاء)، في منطقة جبرة جنوب العاصمة السودانية. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بإسقاط المكون العسكري في المجلس السيادي، وتقديم المتورطين في القتل إلى محاكمات عادلة. وذكر شهود عيان أن قوات الأمن السودانية انتشرت في أنحاء الخرطوم والمدن المجاورة، بالتزامن مع دعوات التظاهر، بعد يومين من استقالة رئيس الوزراء المدني عبدالله حمدوك، وفقاً لـ"فرانس 24".

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443 02:20 PM

وسط انتشار أمني.. سودانيون يتظاهرون في العاصمة احتجاجاً على إجراءات "البرهان" طالبوا بتقديم المتورطين في القتل للعدالة





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انطلقت مظاهرات رافضة لإجراءات رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، اليوم (الثلاثاء)، في منطقة جبرة جنوب العاصمة السودانية.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بإسقاط المكون العسكري في المجلس السيادي، وتقديم المتورطين في القتل إلى محاكمات عادلة.

وذكر شهود عيان أن قوات الأمن السودانية انتشرت في أنحاء الخرطوم والمدن المجاورة، بالتزامن مع دعوات التظاهر، بعد يومين من استقالة رئيس الوزراء المدني عبدالله حمدوك، وفقاً لـ"فرانس 24".