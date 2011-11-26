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رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن بدء الهجوم العسكري على عاصمة إقليم تيغراي

بعد انتهاء مهلة حددها "آبي" للمقاتلين  للاستسلام

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بدء "المرحلة الأخيرة" من عملية عسكرية في تيغراي بهجوم على ميكيلي عاصمة الإقليم، طبقاً لـ "بي بي سي".

وقال إن الجيش سيحاول عدم إيذاء المدنيين، وحث السكان في المدينة على البقاء في منازلهم، ويأتي ذلك بعد انتهاء مهلة حددها آبي لمقاتلي تيغراي للاستسلام الأربعاء.

وتعهد حزب "جبهة تحرير شعب تيغراي"، الذي يسيطر على الإقليم، بمواصلة القتال.

وأفادت تقارير بأن مئات الأشخاص قتلوا، كما أجبر الآلاف على ترك منازلهم.

الرئيسية/ أخبار العالم

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رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن بدء الهجوم العسكري على عاصمة إقليم تيغراي
سبق

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بدء "المرحلة الأخيرة" من عملية عسكرية في تيغراي بهجوم على ميكيلي عاصمة الإقليم، طبقاً لـ "بي بي سي".

وقال إن الجيش سيحاول عدم إيذاء المدنيين، وحث السكان في المدينة على البقاء في منازلهم، ويأتي ذلك بعد انتهاء مهلة حددها آبي لمقاتلي تيغراي للاستسلام الأربعاء.

وتعهد حزب "جبهة تحرير شعب تيغراي"، الذي يسيطر على الإقليم، بمواصلة القتال.

وأفادت تقارير بأن مئات الأشخاص قتلوا، كما أجبر الآلاف على ترك منازلهم.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
04:15 PM

رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن بدء الهجوم العسكري على عاصمة إقليم تيغراي

بعد انتهاء مهلة حددها "آبي" للمقاتلين  للاستسلام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بدء "المرحلة الأخيرة" من عملية عسكرية في تيغراي بهجوم على ميكيلي عاصمة الإقليم، طبقاً لـ "بي بي سي".

وقال إن الجيش سيحاول عدم إيذاء المدنيين، وحث السكان في المدينة على البقاء في منازلهم، ويأتي ذلك بعد انتهاء مهلة حددها آبي لمقاتلي تيغراي للاستسلام الأربعاء.

وتعهد حزب "جبهة تحرير شعب تيغراي"، الذي يسيطر على الإقليم، بمواصلة القتال.

وأفادت تقارير بأن مئات الأشخاص قتلوا، كما أجبر الآلاف على ترك منازلهم.

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