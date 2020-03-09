وأكد الحساب الرسمي لأمانة عسير عبر تويتر أن "الفِرق التفتيشية" ستباشر تطبيق التوجيه بصرامة على المخالفين من قِبل الأمانة والبلديات التابعة لها بشكل مباشر.

وجَّه أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، بإيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي مؤقتًا حتى إشعار آخر.

أمين عسير يوجِّه بإيقاف تقديم الشيشة بمقاهي المنطقة حتى إشعار آخر رائد القرفي سبق 2020-03-09 وجَّه أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، بإيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي مؤقتًا حتى إشعار آخر. وأكد الحساب الرسمي لأمانة عسير عبر تويتر أن "الفِرق التفتيشية" ستباشر تطبيق التوجيه بصرامة على المخالفين من قِبل الأمانة والبلديات التابعة لها بشكل مباشر.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 12:26 AM

أمين عسير يوجِّه بإيقاف تقديم الشيشة بمقاهي المنطقة حتى إشعار آخر "الأمانة": الفِرق التفتيشية ستباشر تطبيق التوجيه بصرامة على المخالفين





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وجَّه أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، بإيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي مؤقتًا حتى إشعار آخر.

وأكد الحساب الرسمي لأمانة عسير عبر تويتر أن "الفِرق التفتيشية" ستباشر تطبيق التوجيه بصرامة على المخالفين من قِبل الأمانة والبلديات التابعة لها بشكل مباشر.