النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصادر: إيقاف شاب قام بحركة غير لائقة تجاه فتاة

علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية في الباحة أوقفت شابًّا متهمًا بالقيام بحركة لا أخلاقية تجاه فتاة.

وكانت الفتاة قد نشرت عبر حساب في تويتر صورًا ومقطع فيديو للشاب، وتتهمه بالتحرش بها، فيما أظهرت الصور والفيديو الشاب وهو يقوم بحركة لا أخلاقية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مصادر: إيقاف شاب قام بحركة غير لائقة تجاه فتاة
سبق

علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية في الباحة أوقفت شابًّا متهمًا بالقيام بحركة لا أخلاقية تجاه فتاة.

وكانت الفتاة قد نشرت عبر حساب في تويتر صورًا ومقطع فيديو للشاب، وتتهمه بالتحرش بها، فيما أظهرت الصور والفيديو الشاب وهو يقوم بحركة لا أخلاقية.

06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441
08:09 PM

مصادر: إيقاف شاب قام بحركة غير لائقة تجاه فتاة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
11
5,942

علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية في الباحة أوقفت شابًّا متهمًا بالقيام بحركة لا أخلاقية تجاه فتاة.

وكانت الفتاة قد نشرت عبر حساب في تويتر صورًا ومقطع فيديو للشاب، وتتهمه بالتحرش بها، فيما أظهرت الصور والفيديو الشاب وهو يقوم بحركة لا أخلاقية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,984
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,511
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,428
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,844

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة