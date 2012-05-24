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"السياحة" تعلن الفائزين بجائزة التميز الإعلامي لـ"شتاء السعودية"

"واس" تفوز بالمركز الأول في التقارير الصحفية

أعلنت الهيئة السعودية للسياحة المسؤول الرسمي عن "روح السعودية" عن أسماء الفائزين بـ "جائزة شتاء السعودية للتميز الإعلامي"، التي أطلقتها في شهر يناير الماضي، لتحفيز الإعلاميين والمبدعين على المشاركة لإبراز الوجهات والمواقع السياحية في المملكة، ضمن موسم شتاء السعودية "الشتاء حولك".

وفاز بالجوائز المقررة التي يبلغ إجماليها 250 ألف ريال، 10 إعلاميين وصناع محتوى، ممن شاركوا بأعمالهم في مجالات الجائزة الخمسة.

ويحصل المركز الأول على 30 ألف ريال، والمركز الثاني 20 ألف ريال، وقد حقق المركز الأول في مجال التقارير التلفزيونية عبدالرحمن الزهراني، من قناة "إم بي سي"، والثاني خالد المطرفي من "الإخبارية"، وفي مجال التقارير الصحفية فاز محمد بن عبدالله القحطاني من "وكالة الأنباء السعودية" بالمركز الأول، وصالح الزيد من "الشرق الأوسط" بالمركز الثاني، وفي البرامج الإذاعية كان المركز الأول لبرنامج "هدى وهن" من إذاعة " بانوراما إف ام".

أما المركز الثاني فكان من نصيب برنامج "ويكند" من إذاعة "جدة"، فيما حقق فيصل الأحمري المركز الأول في مجال الأفلام القصيرة، والمركز الثاني أحرزه عبدالعزيز الحربي، أما الصور الفوتوغرافية فحصل على المركز الأول عبدالله آل شجاع، والمركز الثاني فواز الحربي.

وخضعت الأعمال المرشحة للتقييم من قبل لجان تحكيم مستقلة، ووفق معايير مهنية محددة وضعتها لجنة الجائزة، لضمان شفافية النتائج، وأوضحت الهيئة أن إطلاق الجائزة أسهم في تحفيز الإعلاميين والمواهب الشابة المبدعة على المشاركة في تقديم أفضل تغطية عن "موسم شتاء السعودية"، بالإضافة إلى رفع جودة التنافس بين الإعلاميين في مختلف المنصات، من أجل تقديم أعمال تتميز بالابتكار والإبداع عن السياحة السعودية، وترويج مناطق الجذب السياحي.

يُذكر أن الهيئة السعودية للسياحة قد دشنت موسم "الشتاء حولك" في أكثر من 17 وجهة سياحية؛ وقدمت من خلاله ما يزيد على 300 باقة وتجربة سياحية، لاكتشاف التنوع الجغرافي والمناخي الجاذب خلال فصل الشتاء، إلى جانب الاستمتاع بالأنشطة السياحية الشيقة التي تلائم كل فئات المجتمع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السياحة" تعلن الفائزين بجائزة التميز الإعلامي لـ"شتاء السعودية"
سبق

أعلنت الهيئة السعودية للسياحة المسؤول الرسمي عن "روح السعودية" عن أسماء الفائزين بـ "جائزة شتاء السعودية للتميز الإعلامي"، التي أطلقتها في شهر يناير الماضي، لتحفيز الإعلاميين والمبدعين على المشاركة لإبراز الوجهات والمواقع السياحية في المملكة، ضمن موسم شتاء السعودية "الشتاء حولك".

وفاز بالجوائز المقررة التي يبلغ إجماليها 250 ألف ريال، 10 إعلاميين وصناع محتوى، ممن شاركوا بأعمالهم في مجالات الجائزة الخمسة.

ويحصل المركز الأول على 30 ألف ريال، والمركز الثاني 20 ألف ريال، وقد حقق المركز الأول في مجال التقارير التلفزيونية عبدالرحمن الزهراني، من قناة "إم بي سي"، والثاني خالد المطرفي من "الإخبارية"، وفي مجال التقارير الصحفية فاز محمد بن عبدالله القحطاني من "وكالة الأنباء السعودية" بالمركز الأول، وصالح الزيد من "الشرق الأوسط" بالمركز الثاني، وفي البرامج الإذاعية كان المركز الأول لبرنامج "هدى وهن" من إذاعة " بانوراما إف ام".

أما المركز الثاني فكان من نصيب برنامج "ويكند" من إذاعة "جدة"، فيما حقق فيصل الأحمري المركز الأول في مجال الأفلام القصيرة، والمركز الثاني أحرزه عبدالعزيز الحربي، أما الصور الفوتوغرافية فحصل على المركز الأول عبدالله آل شجاع، والمركز الثاني فواز الحربي.

وخضعت الأعمال المرشحة للتقييم من قبل لجان تحكيم مستقلة، ووفق معايير مهنية محددة وضعتها لجنة الجائزة، لضمان شفافية النتائج، وأوضحت الهيئة أن إطلاق الجائزة أسهم في تحفيز الإعلاميين والمواهب الشابة المبدعة على المشاركة في تقديم أفضل تغطية عن "موسم شتاء السعودية"، بالإضافة إلى رفع جودة التنافس بين الإعلاميين في مختلف المنصات، من أجل تقديم أعمال تتميز بالابتكار والإبداع عن السياحة السعودية، وترويج مناطق الجذب السياحي.

يُذكر أن الهيئة السعودية للسياحة قد دشنت موسم "الشتاء حولك" في أكثر من 17 وجهة سياحية؛ وقدمت من خلاله ما يزيد على 300 باقة وتجربة سياحية، لاكتشاف التنوع الجغرافي والمناخي الجاذب خلال فصل الشتاء، إلى جانب الاستمتاع بالأنشطة السياحية الشيقة التي تلائم كل فئات المجتمع.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
05:06 PM

"السياحة" تعلن الفائزين بجائزة التميز الإعلامي لـ"شتاء السعودية"

"واس" تفوز بالمركز الأول في التقارير الصحفية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة السعودية للسياحة المسؤول الرسمي عن "روح السعودية" عن أسماء الفائزين بـ "جائزة شتاء السعودية للتميز الإعلامي"، التي أطلقتها في شهر يناير الماضي، لتحفيز الإعلاميين والمبدعين على المشاركة لإبراز الوجهات والمواقع السياحية في المملكة، ضمن موسم شتاء السعودية "الشتاء حولك".

وفاز بالجوائز المقررة التي يبلغ إجماليها 250 ألف ريال، 10 إعلاميين وصناع محتوى، ممن شاركوا بأعمالهم في مجالات الجائزة الخمسة.

ويحصل المركز الأول على 30 ألف ريال، والمركز الثاني 20 ألف ريال، وقد حقق المركز الأول في مجال التقارير التلفزيونية عبدالرحمن الزهراني، من قناة "إم بي سي"، والثاني خالد المطرفي من "الإخبارية"، وفي مجال التقارير الصحفية فاز محمد بن عبدالله القحطاني من "وكالة الأنباء السعودية" بالمركز الأول، وصالح الزيد من "الشرق الأوسط" بالمركز الثاني، وفي البرامج الإذاعية كان المركز الأول لبرنامج "هدى وهن" من إذاعة " بانوراما إف ام".

أما المركز الثاني فكان من نصيب برنامج "ويكند" من إذاعة "جدة"، فيما حقق فيصل الأحمري المركز الأول في مجال الأفلام القصيرة، والمركز الثاني أحرزه عبدالعزيز الحربي، أما الصور الفوتوغرافية فحصل على المركز الأول عبدالله آل شجاع، والمركز الثاني فواز الحربي.

وخضعت الأعمال المرشحة للتقييم من قبل لجان تحكيم مستقلة، ووفق معايير مهنية محددة وضعتها لجنة الجائزة، لضمان شفافية النتائج، وأوضحت الهيئة أن إطلاق الجائزة أسهم في تحفيز الإعلاميين والمواهب الشابة المبدعة على المشاركة في تقديم أفضل تغطية عن "موسم شتاء السعودية"، بالإضافة إلى رفع جودة التنافس بين الإعلاميين في مختلف المنصات، من أجل تقديم أعمال تتميز بالابتكار والإبداع عن السياحة السعودية، وترويج مناطق الجذب السياحي.

يُذكر أن الهيئة السعودية للسياحة قد دشنت موسم "الشتاء حولك" في أكثر من 17 وجهة سياحية؛ وقدمت من خلاله ما يزيد على 300 باقة وتجربة سياحية، لاكتشاف التنوع الجغرافي والمناخي الجاذب خلال فصل الشتاء، إلى جانب الاستمتاع بالأنشطة السياحية الشيقة التي تلائم كل فئات المجتمع.

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