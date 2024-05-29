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خرج ولم يعد.. استنفار أمني لكشف غموض اختفاء مواطن خمسيني بتثليث

فُقِد يوم الجمعة الماضي بعدما انطلق بسيارته من نوع "هايلوكس"

تكثف الأجهزة الأمنية بتثليث وفريق "ساعد" التطوعي وذوو المفقود علي رفعان القحطاني (50 عاماً)، الجهود للبحث عنه بعدما فُقد يوم الجمعة الماضي، ولم يعثر له على أثر حتى الآن.

وقال أحد المتطوعين في البحث إن "علي" فقد يوم الجمعة الماضية، حيث خرج بسيارته من نوع "هايلوكس" 2016م اللوحة ب ب ص 6080 من محافظة تثليث، ولم يُعثر له على أثر، حيث تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات.

وأضاف أن عدداً من أقارب المفقود وذويه بالإضافة إلى الجهات الأمنية وفريق "ساعد" التطوعي يواصلون البحث عنه، حيث تم إبلاغ قسم الشرطة، مناشداً عبر "سبق"، من يتوصل لأية معلومة عن المفقود، مراجعة أقرب مركز شرطة أو الاتصال على الرقم 053 216 5723.

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خرج ولم يعد.. استنفار أمني لكشف غموض اختفاء مواطن خمسيني بتثليث
سبق

تكثف الأجهزة الأمنية بتثليث وفريق "ساعد" التطوعي وذوو المفقود علي رفعان القحطاني (50 عاماً)، الجهود للبحث عنه بعدما فُقد يوم الجمعة الماضي، ولم يعثر له على أثر حتى الآن.

وقال أحد المتطوعين في البحث إن "علي" فقد يوم الجمعة الماضية، حيث خرج بسيارته من نوع "هايلوكس" 2016م اللوحة ب ب ص 6080 من محافظة تثليث، ولم يُعثر له على أثر، حيث تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات.

وأضاف أن عدداً من أقارب المفقود وذويه بالإضافة إلى الجهات الأمنية وفريق "ساعد" التطوعي يواصلون البحث عنه، حيث تم إبلاغ قسم الشرطة، مناشداً عبر "سبق"، من يتوصل لأية معلومة عن المفقود، مراجعة أقرب مركز شرطة أو الاتصال على الرقم 053 216 5723.

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
04:31 PM

خرج ولم يعد.. استنفار أمني لكشف غموض اختفاء مواطن خمسيني بتثليث

فُقِد يوم الجمعة الماضي بعدما انطلق بسيارته من نوع "هايلوكس"

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سعود الدعجاني - عسير
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2,196

تكثف الأجهزة الأمنية بتثليث وفريق "ساعد" التطوعي وذوو المفقود علي رفعان القحطاني (50 عاماً)، الجهود للبحث عنه بعدما فُقد يوم الجمعة الماضي، ولم يعثر له على أثر حتى الآن.

وقال أحد المتطوعين في البحث إن "علي" فقد يوم الجمعة الماضية، حيث خرج بسيارته من نوع "هايلوكس" 2016م اللوحة ب ب ص 6080 من محافظة تثليث، ولم يُعثر له على أثر، حيث تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات.

وأضاف أن عدداً من أقارب المفقود وذويه بالإضافة إلى الجهات الأمنية وفريق "ساعد" التطوعي يواصلون البحث عنه، حيث تم إبلاغ قسم الشرطة، مناشداً عبر "سبق"، من يتوصل لأية معلومة عن المفقود، مراجعة أقرب مركز شرطة أو الاتصال على الرقم 053 216 5723.

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