"الصحة": تسجيل 45 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 41 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021، تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547402 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 41 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536447 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 2 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8732 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 150 حالة.
فيروس كورونا الجديد
وزارة الصحة
"الصحة": تسجيل 45 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 41 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-10-06
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021، تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547402 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 41 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536447 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 2 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8732 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 150 حالة.
06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
03:50 PM
اخر تعديل
06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
08:31 PM
"الصحة": تسجيل 45 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 41 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021، تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547402 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 41 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536447 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 2 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8732 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 150 حالة.