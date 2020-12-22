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عنيزة.. "مكتب وزارة البيئة والزراعة" يكافح أسراب الجراد بفرق متخصصة

استمرت جهود المكافحة لعشر ساعات بـ ٥ فرق لتحييد خطرها وتجنب وصولها إلى المزارع

قام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بعنيزة ممثلاً بإدارة الزراعة قسم وقاية المزروعات، بمكافحة أسراب الجراد عبر فرق متخصصة، في الجهة الشمالية الغربية بالمحافظة بمساحة تغطي ١٤٤٢٦٠٠ م2، إضافة إلى متنزهات الغضا بالقرب من طريق الروضة بمساحة ٢٥٠٧١٣٤٨ م2 متنقل وغير ثابت، خلال اليومين الماضيين، بدعم وتوجيه مباشر من مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بعنيزة الدكتور مشحن إبراهيم المشحن.

وتمت العملية بالمبيدات الخاصة لضمان عدم انتقالها إلى مواقع أخرى من خلال ٥ فرق سيارات بكامل تجهيزاتها، وتم بحمد الله تحييد خطرها وتجنب وصولها إلى المزارع والقضاء عليها واستمرت عمليه الرش قرابة ١٠ ساعات متواصلة وما زالت الفرق تواصل عمليه الاستكشاف والمكافحة على مدار الساعة.

وحذّر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة عنيزة المواطنين والمقيمين ومربي النحل والمواشي والطيور من الاقتراب من مناطق المكافحة لضمان سلامتهم.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عنيزة.. "مكتب وزارة البيئة والزراعة" يكافح أسراب الجراد بفرق متخصصة
سبق

قام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بعنيزة ممثلاً بإدارة الزراعة قسم وقاية المزروعات، بمكافحة أسراب الجراد عبر فرق متخصصة، في الجهة الشمالية الغربية بالمحافظة بمساحة تغطي ١٤٤٢٦٠٠ م2، إضافة إلى متنزهات الغضا بالقرب من طريق الروضة بمساحة ٢٥٠٧١٣٤٨ م2 متنقل وغير ثابت، خلال اليومين الماضيين، بدعم وتوجيه مباشر من مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بعنيزة الدكتور مشحن إبراهيم المشحن.

وتمت العملية بالمبيدات الخاصة لضمان عدم انتقالها إلى مواقع أخرى من خلال ٥ فرق سيارات بكامل تجهيزاتها، وتم بحمد الله تحييد خطرها وتجنب وصولها إلى المزارع والقضاء عليها واستمرت عمليه الرش قرابة ١٠ ساعات متواصلة وما زالت الفرق تواصل عمليه الاستكشاف والمكافحة على مدار الساعة.

وحذّر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة عنيزة المواطنين والمقيمين ومربي النحل والمواشي والطيور من الاقتراب من مناطق المكافحة لضمان سلامتهم.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
01:49 PM

عنيزة.. "مكتب وزارة البيئة والزراعة" يكافح أسراب الجراد بفرق متخصصة

استمرت جهود المكافحة لعشر ساعات بـ ٥ فرق لتحييد خطرها وتجنب وصولها إلى المزارع

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صحيفة سبق الإلكترونية - عنيزة
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قام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بعنيزة ممثلاً بإدارة الزراعة قسم وقاية المزروعات، بمكافحة أسراب الجراد عبر فرق متخصصة، في الجهة الشمالية الغربية بالمحافظة بمساحة تغطي ١٤٤٢٦٠٠ م2، إضافة إلى متنزهات الغضا بالقرب من طريق الروضة بمساحة ٢٥٠٧١٣٤٨ م2 متنقل وغير ثابت، خلال اليومين الماضيين، بدعم وتوجيه مباشر من مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بعنيزة الدكتور مشحن إبراهيم المشحن.

وتمت العملية بالمبيدات الخاصة لضمان عدم انتقالها إلى مواقع أخرى من خلال ٥ فرق سيارات بكامل تجهيزاتها، وتم بحمد الله تحييد خطرها وتجنب وصولها إلى المزارع والقضاء عليها واستمرت عمليه الرش قرابة ١٠ ساعات متواصلة وما زالت الفرق تواصل عمليه الاستكشاف والمكافحة على مدار الساعة.

وحذّر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة عنيزة المواطنين والمقيمين ومربي النحل والمواشي والطيور من الاقتراب من مناطق المكافحة لضمان سلامتهم.

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