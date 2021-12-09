جوجل تقدم هدية "الأفضل" لمستخدميها في 2021

قدّم تطبيق "جوجل فوتوز" لمستخدميه، هدية وُصفت بأنها "أفضل ما في 2021" لعدد كبير من مستخدميها.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن تطبيق "جوجل فوتوز"، قرر توديع عام 2021، وتقديم هدية لأفضل اللحظات التي استمتع بها مستخدموه خلال العام المنقضي.

وينشئ "جوجل فوتوز" تلك التقنية تلقائيًّا باستخدام الذكاء الاصطناعي، من مجموعة من أفضل الصور التي التقطها المستخدم خلال عام 2021.

وتقدم جوجل أيضًا في تلك الهدية خدمة طباعة تلك الصور في كتيب، تحتفظ به لسنوات أطول.

ولا تزال تلك التقنية متاحة لعدد محدود من المستخدمين، ولن تقدم إلى كل المستخدمين؛ بل هي موجهة لعدد من المستخدمين الاستثنائيين للتطبيق، على أن تصل إلى معظمهم قبل نهاية العام.