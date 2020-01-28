"الجمارك": يُسمح باستيراد السجائر عبر المواقع.. والحد الأعلى المُعفى من الرسوم 200 سيجارة

ردَّت على مغرِّد: في حال تجاوزها تُطبَّق الرسوم بحد أقصى 1000 حبة.. وما زاد يُمنع

أكد حساب الجمارك السعودية إمكانية طلب سجائر من خارج السعودية عبر المواقع الإلكترونية، كاشفًا عن الكمية المتاح استيرادها، والحد الأعلى.

وقالت الجمارك السعودية إجابة عن استفسار مغرد: "نعم، يُسمح باستيرادها عبر المواقع الإلكترونية، والحد المعفى من الرسوم الجمركية للاستيراد هو 200 سيجارة".

وأضافت: "مؤقتًا في حال تجاوز الكمية المعفاة فإنه تُطبَّق الرسوم الجمركية والضرائب بحد أقصى 1000 سيجارة، وما زاد على ذلك يُمنع دخوله، ويحق لصاحب الشأن إعادة تصديره خلال المدة النظامية".

وكانت "الجمارك" قد أكدت في بيان تصحيحي سابقًا أن عدد السجائر المسموح بدخولها مع المسافرين الأفراد البالغين 18 سنة، والمعفاة من الرسوم الجمركية، هو 200 سيجارة.