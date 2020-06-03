يتم تعبئتها في علب فارغة تمهيدًا لتسويقها.. مصادرة 525 كجم خلطات معسل وجراك بمكة

"المالكي" أكد أنه تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المنشآت المخالفة

أتلفت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة أكثر من نصف طن من منتجات التبغ مجهولة المصدر وذلك من خلال الحملات الرقابية.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أنه أثناء قيام الفرق الرقابية التابعة للبلدية بحملة على منشآت بيع التبغ اتضح لها وجود عمليات خلط للمعسل والجراك وتعبئتها في علب فارغة تمهيدًا لتسويقها وبيعها حيث بلغ إجمالي ما تم مصادرته وإتلافه 525 كجم.

وأشار إلى أنه تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المنشآت المخالفة.

وأكد "المالكي" أن تكثيف هذه الحملات يأتي من حرص الأمانة على تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.