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أمير الرياض يقلّد "المهيني" رتبة لواء

نائبًا لمدير شرطة المنطقة

أمير الرياض يقلّد "المهيني" رتبة لواء

سبق-الرياض : قلّد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، نائب مدير شرطة منطقة الرياض المكلف اللواء راشد بن زيد المهيني رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة لواء، وذلك بحضور مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري.

وتمنى أمير الرياض للواء المهيني المزيد من التوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن، من جهة أخرى عبّر سعادة اللواء المهيني عن شكره لولاة الأمر على هذه الثقة الملكية سائلاً الله تعالى أن يعينه على تحمل المسؤولية في خدمة الدين والوطن.

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أمير الرياض يقلّد "المهيني" رتبة لواء
سبق

أمير الرياض يقلّد "المهيني" رتبة لواء

سبق-الرياض : قلّد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، نائب مدير شرطة منطقة الرياض المكلف اللواء راشد بن زيد المهيني رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة لواء، وذلك بحضور مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري.

وتمنى أمير الرياض للواء المهيني المزيد من التوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن، من جهة أخرى عبّر سعادة اللواء المهيني عن شكره لولاة الأمر على هذه الثقة الملكية سائلاً الله تعالى أن يعينه على تحمل المسؤولية في خدمة الدين والوطن.

10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
10:22 PM

أمير الرياض يقلّد "المهيني" رتبة لواء

نائبًا لمدير شرطة المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أمير الرياض يقلّد "المهيني" رتبة لواء

سبق-الرياض : قلّد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، نائب مدير شرطة منطقة الرياض المكلف اللواء راشد بن زيد المهيني رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة لواء، وذلك بحضور مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري.

وتمنى أمير الرياض للواء المهيني المزيد من التوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن، من جهة أخرى عبّر سعادة اللواء المهيني عن شكره لولاة الأمر على هذه الثقة الملكية سائلاً الله تعالى أن يعينه على تحمل المسؤولية في خدمة الدين والوطن.

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