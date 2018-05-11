في شوال.. 350 ألف طالب وطالبة يختبرون في "قياس" عن بُعد من منازلهم

الدولة تحملت التكاليف الإضافية لتوفير التجهيزات والاستعدادات

كشف المتحدث باسم هيئة تقويم التعليم والتدريب نايف العبدلي، خلال المؤتمر المشترك اليوم، أن الاختبار التحصيلي عن بعد "قائم"، وسيعقد في شوال، لافتاً إلى أنه كان يجرى في 362 مقراً للاختبارات على مستوى المملكة.

وقال "العبدلي": 350 ألف طالب وطالبة متوقع أداء اختبارهم عن بعد في منازلهم للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والطالبات في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأضاف: أطلقت الهيئة خدمة توثيق معلومات المختبر اللازمة لأداء الاختبار والتي كانت تقدم مسبقاً بالحضور إلى مقرات الاختبارات؛ وذلك للحفاظ على أمن الطلاب وسلامتهم لتقديم الخدمة لهم في منازلهم.

وأردف: الهيئة جهزت مواد تعليمية مجانية للتدرب على أسئلة الاختبارات التحصيلية والتعرف على مفاهيمها وأسلوبها دعماً للمختبرين من الطلاب.

وتابع: الدولة تحملت التكاليف الإضافية لتوفير تجهيزات الاختبار عن بعد ولم تحمل المختبر من الطلاب والطالبات أي رسوم إضافية لأداء الاختبار.

وقال "العبدلي": منصة الاختبار تعمل عن بعد على التزامن وتساعد المختبر على استمرار الاختبار في حال انقطع الإنترنت ولا تؤثر على إجاباته وتعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بأكثر من 40 معياراً حساساً للتعرف على أي مخالفات.. وكلنا ثقة بطلابنا وطالباتنا.

وأكد توفير فترة تدريبية مجانية تسبق الاختبار الفعلي لجميع الطلاب المتقدمين من أجل التعرف على بيئة المنصة وأدواتها بوقت كافٍ.

وأضاف: تم تحديث معلومات جاهزية 223 ألف طالب وطالبة لأداء الاختبار خلال يومين.

وأردف: من لا يملك حاسب إلى سيتمكن من أداء الاختبار وفق اشتراطات وبروتكولات وزارة الصحة حيث سيحصل أبناؤنا على فرص قبول عادلة ومعيار موحد على مستوى الوطن يحقق الشفافية والمصداقية في القبول.