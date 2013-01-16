برودة شديدة وزخات رعدية.. هنا خارطة للحالة الماطرة بالمملكة من الاثنين للخميس

الثلوج حاضرة في أجزاء من الجوف والحدود الشمالية خلال ساعات الفجر والصباح

تشير التوقعات الجوية إلى وجود فرصة، اليوم الأحد، لزخات رعدية ومتفرقة من الأمطار في أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة وأجزاء من مناطق الشرقية والرياض إدارياً، كما توجد احتمالية لزخات متفرقة من الأمطار على أجزاء من الجوف والحدود الشمالية.

وتستمر الحالة الممطرة على أجزاء من المملكة لعدة أيام مقبلة مع فرص لنشاط الرياح، وفيما يلي بيان بالحالة الجوية خلال الأسبوع الجاري وفق "طقس العرب".

الاثنين

يتوقع أن تشهد البلاد زخات رعدية من الأمطار في أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة وصولاً لغرب وجنوب منطقة الرياض إدارياً، كما توجد فرصة لزخات متفرقة من الأمطار على أجزاء من الجوف والحدود الشمالية ومناطق الشرقية والقصيم، تكون على شكل زخات متفرقة من الثلوج في أجزاء من الجوف والحدود الشمالية خلال ساعات الفجر والصباح.

الثلاثاء

يشهد الثلاثاء المقبل فرصة لزخات رعدية من الأمطار في أجزاء من جنوب غرب وغرب وشرق المملكة تكون مترافقة مع نشاط الرياح السطحية، كما توجد فرصة لزخات متفرقة من الأمطار على أجزاء من الحدود الشمالية والقصيم ومنطقة الرياض إدارياً.

الأربعاء

تتعرض المملكة يوم الأربعاء المقبل لزخات متفرقة من الأمطار في أجزاء من جنوب غرب المملكة وأجزاء من منطقتي الشرقية والرياض إدارياً والجوف والحدود الشمالية، مع وجود رياح نشطة في أجزاء من الجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.

الخميس

يسود يوم الخميس طقس شديد البرودة شمال المملكة وصولاً لحائل وباردة في باقي المناطق، احتمالية لزخات متفرقة من الأمطار في أجزاء من جنوب غرب المملكة، ويُتوقع أن تكون الأجواء ليلًا شديدة البرودة متوقعة في أجزاء مختلفة خاصة شمال المملكة وصولاً لحائل، ودرجات حرارة أقل من الصفر المئوي.