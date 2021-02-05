النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير القصيم يوجّه بإيقاف جميع الفعاليات والمناشط بالمنطقة حفاظًا على سلامة المواطنين والزائرين

وجّه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا للطوارئ بالمنطقة، اليوم، بإيقاف وتأجيل جميع المناسبات والمناشط والفعاليات والملتقيات المقامة بالمنطقة, حفاظًا على سلامة المواطنين والمواطنات والزائرين من انتشار فيروس كورونا.

وأكد سموه أن هذا الإجراء يأتي لما تبذله القيادة الحكيمة من إجراءات احترازية للحفاظ على أبناء الوطن, مشددًا على أهمية التوعية والوقاية, ومتابعة كل يُنشر من قِبل وزارة الصحة.

وأشار المتحدث الرسمي لإمارة منطقة القصيم أحمد الحصين من جانبه، أن هذا الإجراء يأتي ضمن الخطوات الاحترازية التي تبذلها إمارة المنطقة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومنع انتقاله.

أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل فيروس كورونا الجديد القصيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير القصيم يوجّه بإيقاف جميع الفعاليات والمناشط بالمنطقة حفاظًا على سلامة المواطنين والزائرين
سبق

وجّه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا للطوارئ بالمنطقة، اليوم، بإيقاف وتأجيل جميع المناسبات والمناشط والفعاليات والملتقيات المقامة بالمنطقة, حفاظًا على سلامة المواطنين والمواطنات والزائرين من انتشار فيروس كورونا.

وأكد سموه أن هذا الإجراء يأتي لما تبذله القيادة الحكيمة من إجراءات احترازية للحفاظ على أبناء الوطن, مشددًا على أهمية التوعية والوقاية, ومتابعة كل يُنشر من قِبل وزارة الصحة.

وأشار المتحدث الرسمي لإمارة منطقة القصيم أحمد الحصين من جانبه، أن هذا الإجراء يأتي ضمن الخطوات الاحترازية التي تبذلها إمارة المنطقة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومنع انتقاله.

05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
01:20 AM

أمير القصيم يوجّه بإيقاف جميع الفعاليات والمناشط بالمنطقة حفاظًا على سلامة المواطنين والزائرين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
0
1,169

وجّه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا للطوارئ بالمنطقة، اليوم، بإيقاف وتأجيل جميع المناسبات والمناشط والفعاليات والملتقيات المقامة بالمنطقة, حفاظًا على سلامة المواطنين والمواطنات والزائرين من انتشار فيروس كورونا.

وأكد سموه أن هذا الإجراء يأتي لما تبذله القيادة الحكيمة من إجراءات احترازية للحفاظ على أبناء الوطن, مشددًا على أهمية التوعية والوقاية, ومتابعة كل يُنشر من قِبل وزارة الصحة.

وأشار المتحدث الرسمي لإمارة منطقة القصيم أحمد الحصين من جانبه، أن هذا الإجراء يأتي ضمن الخطوات الاحترازية التي تبذلها إمارة المنطقة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومنع انتقاله.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,848
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,330
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,410
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,227

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان
الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة