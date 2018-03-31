جمعية ألزهايمر تُطلق مبادرة تطعيم المرضى في منطقة الرياض

تضامنًا مع مبادرة وزارة الصحة "خذ الخطوة وخذ اللقاح"

أطلقت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر مبادرة تطعيم مرضى ألزهايمر بالتعاون مع قسم الرعاية المنزلية بالمدينة الطبية بجامعة الملك سعود "الشريك الاستراتيجي في القطاع الأكاديمي".

جاء ذلك تضامنًا مع مبادرة وزارة الصحة "#خذ_الخطوة وخذ اللقاح".

وتمثل المبادرة فريقًا طبيًّا متكاملًا من قسم الرعاية المنزلية، وفريق التثقيف الصحي والتأهيل الاجتماعية للجمعية، وانطلاق الحملة في رافعة المرضى لمنازل الأسر لتطعيم المرضى وأسرهم بلقاح كورونا (كوفيد-19).

وتشمل خدمة التطعيم في المنازل، التي ستستمر لمدة أسبوع؛ كل مناطق الرياض (غرب وشمال وشرق وجنوب) لمرضى ألزهايمر المسجلين بالجمعية، بشرط توفر كل الاشتراطات لحصولهم على اللقاح.

وذلك بعد تنسيق الجمعية والتواصل معهم لحجز مواعيد الزيارات المنزلية مع الفريق الطبي المختص، وبعد إرسال جميع البيانات الخاصة لتسجيل المرضى.

وتقدمت الجمعية نيابة عن أعضاء مجلس إدارتها وكل منسوبيها، بخالص الشكر والتقدير لقسم الرعاية المنزلية بالمدينة الطبية الجامعية لتذليل التحديات وتسهيل آلية التطعيم وإدخال البيانات للمرضى ومتابعة الحالات للاطمئنان على سلامة الجميع.

وتحرص الجمعية دومًا على الوصول إلى المرضى المشمولين بخدماتها في منازلهم، سواء كانت خدمات تشخيص أو علاج أو زيارات ميدانية، وغيرها من خدمات المساندة والإمدادات بالمعينات الطبية، دون أن تكلفهم أي أعباء لما فيه مصلحة للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وقال المدير التنفيذي للشؤون الصحية بالمدينة الطبية بجامعة الملك سعود، البروفيسور فوزي الجاسر: إن "المدينة تحرص على التمكين المجتمعي ومساندة الجمعيات الخيرية الدؤوبة على تقديم العون والخدمات الصحية والتوعوية التي تبرز في مقدمتها الجمعية السعودية لمرض ألزهايمر".

وأضاف "الجاسر" أن المدينة الطبية تتشرف بتسخير كل سبل الدعم من تخصيص طاقم طبي يشرف على إيصال خدمة التطعيمات المنزلية للوقاية من مرض كورونا لمرضى ألزهايمر، وذويهم وجلسائهم.

وتقدم الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر مبادرات توعوية تواكب الظروف الحالية.

ولمزيد من استفساراتكم يمكنكم التواصل على هاتف 0112143838/ 0114100112 ، ومتابعة حسابات التواصل الاجتماعي: @Saudialzheimer ، وعلى الموقع الإلكتروني: alz.org.sa.