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بسبب حملات تطعيم "كورونا".. العالم يواجه نقصًا بمقدار مليارَيْ حقنة في 2022

"هيدمان" دعت إلى مواكبة الإنتاج لعمليات التحصين

حذَّرت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء من احتمال حدوث نقص في المحاقن الطبية، يصل إلى مليارَيْ حقنة في عام 2022؛ وهو ما يهدد بإبطاء جهود اللقاح على مستوى العالم إذا لم يتحسن إنتاجها.

وأوضحت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية ليزا هيدمان أن هذا النقص ناتج من حملات التحصين ضد "كوفيد-19"؛ إذ ازداد استخدام المحاقن أكثر بمليارات عن المعتاد في كل أنحاء العالم، وهو أمر يؤثر سلبًا على الإمدادات العالمية، وفقًا لـ"فرانس 24".

ولفت إلى أنه مع زيادة الإمدادات باللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" فإنه يجب مواكبة الإمداد بالمحاقن.

وأعطيت أكثر من 7.25 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 على مستوى العالم.

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بسبب حملات تطعيم "كورونا".. العالم يواجه نقصًا بمقدار مليارَيْ حقنة في 2022
سبق

حذَّرت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء من احتمال حدوث نقص في المحاقن الطبية، يصل إلى مليارَيْ حقنة في عام 2022؛ وهو ما يهدد بإبطاء جهود اللقاح على مستوى العالم إذا لم يتحسن إنتاجها.

وأوضحت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية ليزا هيدمان أن هذا النقص ناتج من حملات التحصين ضد "كوفيد-19"؛ إذ ازداد استخدام المحاقن أكثر بمليارات عن المعتاد في كل أنحاء العالم، وهو أمر يؤثر سلبًا على الإمدادات العالمية، وفقًا لـ"فرانس 24".

ولفت إلى أنه مع زيادة الإمدادات باللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" فإنه يجب مواكبة الإمداد بالمحاقن.

وأعطيت أكثر من 7.25 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 على مستوى العالم.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
08:43 PM

بسبب حملات تطعيم "كورونا".. العالم يواجه نقصًا بمقدار مليارَيْ حقنة في 2022

"هيدمان" دعت إلى مواكبة الإنتاج لعمليات التحصين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذَّرت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء من احتمال حدوث نقص في المحاقن الطبية، يصل إلى مليارَيْ حقنة في عام 2022؛ وهو ما يهدد بإبطاء جهود اللقاح على مستوى العالم إذا لم يتحسن إنتاجها.

وأوضحت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية ليزا هيدمان أن هذا النقص ناتج من حملات التحصين ضد "كوفيد-19"؛ إذ ازداد استخدام المحاقن أكثر بمليارات عن المعتاد في كل أنحاء العالم، وهو أمر يؤثر سلبًا على الإمدادات العالمية، وفقًا لـ"فرانس 24".

ولفت إلى أنه مع زيادة الإمدادات باللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" فإنه يجب مواكبة الإمداد بالمحاقن.

وأعطيت أكثر من 7.25 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 على مستوى العالم.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,272
201,250 سيارة ..

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12,057
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