النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تحطُّم طائرة هليكوبتر هندية يودي بحياة طيارَيْن في كشمير

"أناند" أرجع سبب الحادث إلى الضباب

تحطمت طائرة هليكوبتر عسكرية في الشطر المسيطَر عليه من قِبل الهند في إقليم كشمير المتنازَع عليه مع باكستان اليوم السبت.

وأوضح الجيش الهندي أن الطائرة تحطمت داخل منطقة غابات على التلال بالقرب من باتنيتوب في شيف جاره دهار في منطقة أودامبور على بُعد 200 كيلومتر جنوبي مدينة سريناجار، العاصمة الصيفية للشطر الهندي من كشمير.

من جانبه، بيَّن المتحدث باسم وزارة الدفاع دييندير أناند للصحفيين أن الحادث أسفر عن مقتل طيارَيْن. وأرجع تحطُّم الطائرة إلى الضباب المفرط في المنطقة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تحطُّم طائرة هليكوبتر هندية يودي بحياة طيارَيْن في كشمير
سبق

تحطمت طائرة هليكوبتر عسكرية في الشطر المسيطَر عليه من قِبل الهند في إقليم كشمير المتنازَع عليه مع باكستان اليوم السبت.

وأوضح الجيش الهندي أن الطائرة تحطمت داخل منطقة غابات على التلال بالقرب من باتنيتوب في شيف جاره دهار في منطقة أودامبور على بُعد 200 كيلومتر جنوبي مدينة سريناجار، العاصمة الصيفية للشطر الهندي من كشمير.

من جانبه، بيَّن المتحدث باسم وزارة الدفاع دييندير أناند للصحفيين أن الحادث أسفر عن مقتل طيارَيْن. وأرجع تحطُّم الطائرة إلى الضباب المفرط في المنطقة.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
08:24 PM

تحطُّم طائرة هليكوبتر هندية يودي بحياة طيارَيْن في كشمير

"أناند" أرجع سبب الحادث إلى الضباب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,777

تحطمت طائرة هليكوبتر عسكرية في الشطر المسيطَر عليه من قِبل الهند في إقليم كشمير المتنازَع عليه مع باكستان اليوم السبت.

وأوضح الجيش الهندي أن الطائرة تحطمت داخل منطقة غابات على التلال بالقرب من باتنيتوب في شيف جاره دهار في منطقة أودامبور على بُعد 200 كيلومتر جنوبي مدينة سريناجار، العاصمة الصيفية للشطر الهندي من كشمير.

من جانبه، بيَّن المتحدث باسم وزارة الدفاع دييندير أناند للصحفيين أن الحادث أسفر عن مقتل طيارَيْن. وأرجع تحطُّم الطائرة إلى الضباب المفرط في المنطقة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,866
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,715
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,899
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,207

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة