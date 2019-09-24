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شاهد.. "جوازات المدينة وينبع" توزع الهدايا والأعلام والشعارات الوطنية على المسافرين

حتفلت إدارة جوازات منطقة المدينة المنورة، صباح اليوم، بذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين، وأقامت الكثير من الفعاليات.

ووزع منسوبو جوازات المنطقة الهدايا والأعلام والحلوى والشعارات الوطنية المتنوعة على المراجعين من المواطنين والمقيمين ابتهاجاً بذلك اليوم السعيد لتأسيس المملكة العربية السعودية على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه-.

كما شاركت جوازات مطار الأمير عبدالمحسن الدولي بمحافظة ينبع في استقبال وتوديع الركاب المسافرين القادمين والمغادرين على الرحلات الدولية فرحة الاحتفال باليوم الوطني السعودي التاسع والثمانين، وتوزيع الورود والحلوى والأعلام والهدايا، وتقديم القهوة العربية على المسافرين؛ مما أضفى على المسافرين روح الابتسامة والفرح.

من جانبه، رفع مدير جوازات منطقة المدينة المنورة المكلف العميد بدر بن معيوف المطيري، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين ولوزير الداخلية، ولمدير عام الجوازات، ولكافة أبناء الوطن بالمناسبة الغالية على قلوب الجميع، داعياً الله -عز وجل- أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.

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شاهد.. "جوازات المدينة وينبع" توزع الهدايا والأعلام والشعارات الوطنية على المسافرين
سبق

حتفلت إدارة جوازات منطقة المدينة المنورة، صباح اليوم، بذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين، وأقامت الكثير من الفعاليات.

ووزع منسوبو جوازات المنطقة الهدايا والأعلام والحلوى والشعارات الوطنية المتنوعة على المراجعين من المواطنين والمقيمين ابتهاجاً بذلك اليوم السعيد لتأسيس المملكة العربية السعودية على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه-.

كما شاركت جوازات مطار الأمير عبدالمحسن الدولي بمحافظة ينبع في استقبال وتوديع الركاب المسافرين القادمين والمغادرين على الرحلات الدولية فرحة الاحتفال باليوم الوطني السعودي التاسع والثمانين، وتوزيع الورود والحلوى والأعلام والهدايا، وتقديم القهوة العربية على المسافرين؛ مما أضفى على المسافرين روح الابتسامة والفرح.

من جانبه، رفع مدير جوازات منطقة المدينة المنورة المكلف العميد بدر بن معيوف المطيري، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين ولوزير الداخلية، ولمدير عام الجوازات، ولكافة أبناء الوطن بالمناسبة الغالية على قلوب الجميع، داعياً الله -عز وجل- أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
11:02 PM

شاهد.. "جوازات المدينة وينبع" توزع الهدايا والأعلام والشعارات الوطنية على المسافرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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حتفلت إدارة جوازات منطقة المدينة المنورة، صباح اليوم، بذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين، وأقامت الكثير من الفعاليات.

ووزع منسوبو جوازات المنطقة الهدايا والأعلام والحلوى والشعارات الوطنية المتنوعة على المراجعين من المواطنين والمقيمين ابتهاجاً بذلك اليوم السعيد لتأسيس المملكة العربية السعودية على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه-.

كما شاركت جوازات مطار الأمير عبدالمحسن الدولي بمحافظة ينبع في استقبال وتوديع الركاب المسافرين القادمين والمغادرين على الرحلات الدولية فرحة الاحتفال باليوم الوطني السعودي التاسع والثمانين، وتوزيع الورود والحلوى والأعلام والهدايا، وتقديم القهوة العربية على المسافرين؛ مما أضفى على المسافرين روح الابتسامة والفرح.

من جانبه، رفع مدير جوازات منطقة المدينة المنورة المكلف العميد بدر بن معيوف المطيري، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين ولوزير الداخلية، ولمدير عام الجوازات، ولكافة أبناء الوطن بالمناسبة الغالية على قلوب الجميع، داعياً الله -عز وجل- أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.

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