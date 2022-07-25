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تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات .. "الاستشراق الروسي" يمنح "العيسى" الدكتوراه الفخرية

نعومكين: أسهم بشكل دؤوب في تعزيز التقارب الثقافي بين الأمم من خلال زياراته

منح معهد الاستشراق في الأكاديمية الروسية للعلوم، شهادة الدكتوراه الفخرية للأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى؛ تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقة بين العالم الإسلامي وروسيا.

وبدأ مدير المعهد، الذي يعد من أشهر المؤسسات الاستشراقية الأكاديمية حول العالم منذ ٢٠٠ عام تميز خلالها بالدراسات المحايدة والمنصفة للإسلام؛ البروفيسور فيتالي نعومكين؛ كلمته في الحفل، باستعراض مسيرة الدكتور العيسى؛ الوظيفية، مشيراً إلى أنه أسهم -بشكل دؤوب- في تعزيز التقارب الثقافي بين الأمم من خلال زياراته مختلف دول العالم، وتواصله مع أصحاب الثقافات والديانات المختلفة.

وأكّد البروفيسور نعومكين؛ أن مبادئ الوسطية والاعتدال التي تتمسك بها الرابطة وأمينها العام تُسهم في ترسيخ الأمن في العالم وتتصدّى لأطروحات التطرف والعنف التي تسعى لزرع الشقاق والخلافات بين الناس، وقد مُنحت الجائزة له لقاء خدماته الجليلة في تطوير الفقه الإسلامي، وتحسين العلاقات الرسمية والشعبية بين روسيا والعالم الإسلامي.

من جهته، عبّر الأمين العام عن اعتزازه بالتكريم الذي منحه إياه المعهد المشهود له بالرصانة والحياد؛ مشيداً باهتمام روسيا الاتحادية بالثقافة العربية والإسلامية وحرصها على التواصل مع العالم الإسلامي وتعلّم لغته وفهم ثقافته.

واعتبر أن الجائزة تشكّل حافزاً للعمل على تعزيز التواصل الثقافي والتبادل الحضاري بين العالم الإسلامي وروسيا، لافتاً إلى أن المعهد أسهم في تغيير الصورة النمطية عن الاستشراق في العالم الإسلامي، وشجّع على التواصل المعرفي والحضاري بين الأمم والشعوب.

شهد الحفل حضور ممثلي الرئاسة الروسية ومجلسَي الدوما والشيوخ ونخبة من أعضاء السلك الدبلوماسي، إضافة إلى كبار الأكاديميين المتخصصين في الاستشراق، والقيادات الدينية، وجمع من الباحثين والطلاب.

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تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات .. "الاستشراق الروسي" يمنح "العيسى" الدكتوراه الفخرية
سبق

منح معهد الاستشراق في الأكاديمية الروسية للعلوم، شهادة الدكتوراه الفخرية للأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى؛ تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقة بين العالم الإسلامي وروسيا.

وبدأ مدير المعهد، الذي يعد من أشهر المؤسسات الاستشراقية الأكاديمية حول العالم منذ ٢٠٠ عام تميز خلالها بالدراسات المحايدة والمنصفة للإسلام؛ البروفيسور فيتالي نعومكين؛ كلمته في الحفل، باستعراض مسيرة الدكتور العيسى؛ الوظيفية، مشيراً إلى أنه أسهم -بشكل دؤوب- في تعزيز التقارب الثقافي بين الأمم من خلال زياراته مختلف دول العالم، وتواصله مع أصحاب الثقافات والديانات المختلفة.

وأكّد البروفيسور نعومكين؛ أن مبادئ الوسطية والاعتدال التي تتمسك بها الرابطة وأمينها العام تُسهم في ترسيخ الأمن في العالم وتتصدّى لأطروحات التطرف والعنف التي تسعى لزرع الشقاق والخلافات بين الناس، وقد مُنحت الجائزة له لقاء خدماته الجليلة في تطوير الفقه الإسلامي، وتحسين العلاقات الرسمية والشعبية بين روسيا والعالم الإسلامي.

من جهته، عبّر الأمين العام عن اعتزازه بالتكريم الذي منحه إياه المعهد المشهود له بالرصانة والحياد؛ مشيداً باهتمام روسيا الاتحادية بالثقافة العربية والإسلامية وحرصها على التواصل مع العالم الإسلامي وتعلّم لغته وفهم ثقافته.

واعتبر أن الجائزة تشكّل حافزاً للعمل على تعزيز التواصل الثقافي والتبادل الحضاري بين العالم الإسلامي وروسيا، لافتاً إلى أن المعهد أسهم في تغيير الصورة النمطية عن الاستشراق في العالم الإسلامي، وشجّع على التواصل المعرفي والحضاري بين الأمم والشعوب.

شهد الحفل حضور ممثلي الرئاسة الروسية ومجلسَي الدوما والشيوخ ونخبة من أعضاء السلك الدبلوماسي، إضافة إلى كبار الأكاديميين المتخصصين في الاستشراق، والقيادات الدينية، وجمع من الباحثين والطلاب.

23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440
12:31 PM

تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات .. "الاستشراق الروسي" يمنح "العيسى" الدكتوراه الفخرية

نعومكين: أسهم بشكل دؤوب في تعزيز التقارب الثقافي بين الأمم من خلال زياراته

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صحيفة سبق الإلكترونية - موسكو
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1,987

منح معهد الاستشراق في الأكاديمية الروسية للعلوم، شهادة الدكتوراه الفخرية للأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى؛ تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقة بين العالم الإسلامي وروسيا.

وبدأ مدير المعهد، الذي يعد من أشهر المؤسسات الاستشراقية الأكاديمية حول العالم منذ ٢٠٠ عام تميز خلالها بالدراسات المحايدة والمنصفة للإسلام؛ البروفيسور فيتالي نعومكين؛ كلمته في الحفل، باستعراض مسيرة الدكتور العيسى؛ الوظيفية، مشيراً إلى أنه أسهم -بشكل دؤوب- في تعزيز التقارب الثقافي بين الأمم من خلال زياراته مختلف دول العالم، وتواصله مع أصحاب الثقافات والديانات المختلفة.

وأكّد البروفيسور نعومكين؛ أن مبادئ الوسطية والاعتدال التي تتمسك بها الرابطة وأمينها العام تُسهم في ترسيخ الأمن في العالم وتتصدّى لأطروحات التطرف والعنف التي تسعى لزرع الشقاق والخلافات بين الناس، وقد مُنحت الجائزة له لقاء خدماته الجليلة في تطوير الفقه الإسلامي، وتحسين العلاقات الرسمية والشعبية بين روسيا والعالم الإسلامي.

من جهته، عبّر الأمين العام عن اعتزازه بالتكريم الذي منحه إياه المعهد المشهود له بالرصانة والحياد؛ مشيداً باهتمام روسيا الاتحادية بالثقافة العربية والإسلامية وحرصها على التواصل مع العالم الإسلامي وتعلّم لغته وفهم ثقافته.

واعتبر أن الجائزة تشكّل حافزاً للعمل على تعزيز التواصل الثقافي والتبادل الحضاري بين العالم الإسلامي وروسيا، لافتاً إلى أن المعهد أسهم في تغيير الصورة النمطية عن الاستشراق في العالم الإسلامي، وشجّع على التواصل المعرفي والحضاري بين الأمم والشعوب.

شهد الحفل حضور ممثلي الرئاسة الروسية ومجلسَي الدوما والشيوخ ونخبة من أعضاء السلك الدبلوماسي، إضافة إلى كبار الأكاديميين المتخصصين في الاستشراق، والقيادات الدينية، وجمع من الباحثين والطلاب.

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