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عوضاً عن صرف الرواتب المتأخرة.. شركة شهيرة بمكة تتيح "السلف" لموظفيها

يعانون منذ 5 سنوات ومطالبات للجهات المختصة بالتدخل لضمان انتظام الراتب

في حين اشتكى موظفون في إحدى الشركات الشهيرة بمكة المكرّمة من تأخر رواتبهم لثلاثة أشهر؛ عمدت الشركة إلى إتاحة التقديم على طلب "سلف" بمبالغ مالية لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال؛ وسط امتعاض شديد من الموظفين من الطريقة التي لجأت إليها الشركة.

وقال متضررون في شكوى تلقتها "سبق": منذ خمس سنوات ونحن نعاني في الشركة -تحتفظ "سبق" باسمها- وتكمن مشكلتنا في عدم انتظام رواتبنا منذ عام ٢٠١٥، وتأخر الصرف إلى 5 أشهر، إلى جانب عدم وجود سلًّم وظيفي واضح ولا توجد زيادات أو علاوات، وآخر زيادة كانت عام ٢٠١٤؛ إضافةً إلى عدم وجود تدريب وظيفي أو دورات تطوير للموظفين.

وأشار المتضررون إلى أن الشركة لجأت إلى إتاحة التقديم على "السلف" للموظفين بدل أن تصرف الرواتب، لافتين إلى أن السُلفة تراوح بين ألف ريال وثلاثة ألف ريال؛ وهي الأخرى تحتاج إلى وقت ولم يتمكن بعض الموظفين من الاستفادة منها.

وطالبوا الجهات المختصة بالتدخل في موضوعهم الذي طال، وحل المشكلة التي تعتريهم في الشركة منذ خمس سنوات، مؤكدين أنهم ملزمون بالدوام اليومي والمحاسبة الدقيقة، ولكن دون رواتب وانتظام في صرف رواتبهم بشكل شهري أسوةً بالشركات الأخرى في القطاع الخاص.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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عوضاً عن صرف الرواتب المتأخرة.. شركة شهيرة بمكة تتيح "السلف" لموظفيها
سبق

في حين اشتكى موظفون في إحدى الشركات الشهيرة بمكة المكرّمة من تأخر رواتبهم لثلاثة أشهر؛ عمدت الشركة إلى إتاحة التقديم على طلب "سلف" بمبالغ مالية لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال؛ وسط امتعاض شديد من الموظفين من الطريقة التي لجأت إليها الشركة.

وقال متضررون في شكوى تلقتها "سبق": منذ خمس سنوات ونحن نعاني في الشركة -تحتفظ "سبق" باسمها- وتكمن مشكلتنا في عدم انتظام رواتبنا منذ عام ٢٠١٥، وتأخر الصرف إلى 5 أشهر، إلى جانب عدم وجود سلًّم وظيفي واضح ولا توجد زيادات أو علاوات، وآخر زيادة كانت عام ٢٠١٤؛ إضافةً إلى عدم وجود تدريب وظيفي أو دورات تطوير للموظفين.

وأشار المتضررون إلى أن الشركة لجأت إلى إتاحة التقديم على "السلف" للموظفين بدل أن تصرف الرواتب، لافتين إلى أن السُلفة تراوح بين ألف ريال وثلاثة ألف ريال؛ وهي الأخرى تحتاج إلى وقت ولم يتمكن بعض الموظفين من الاستفادة منها.

وطالبوا الجهات المختصة بالتدخل في موضوعهم الذي طال، وحل المشكلة التي تعتريهم في الشركة منذ خمس سنوات، مؤكدين أنهم ملزمون بالدوام اليومي والمحاسبة الدقيقة، ولكن دون رواتب وانتظام في صرف رواتبهم بشكل شهري أسوةً بالشركات الأخرى في القطاع الخاص.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
10:01 AM

عوضاً عن صرف الرواتب المتأخرة.. شركة شهيرة بمكة تتيح "السلف" لموظفيها

يعانون منذ 5 سنوات ومطالبات للجهات المختصة بالتدخل لضمان انتظام الراتب

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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في حين اشتكى موظفون في إحدى الشركات الشهيرة بمكة المكرّمة من تأخر رواتبهم لثلاثة أشهر؛ عمدت الشركة إلى إتاحة التقديم على طلب "سلف" بمبالغ مالية لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال؛ وسط امتعاض شديد من الموظفين من الطريقة التي لجأت إليها الشركة.

وقال متضررون في شكوى تلقتها "سبق": منذ خمس سنوات ونحن نعاني في الشركة -تحتفظ "سبق" باسمها- وتكمن مشكلتنا في عدم انتظام رواتبنا منذ عام ٢٠١٥، وتأخر الصرف إلى 5 أشهر، إلى جانب عدم وجود سلًّم وظيفي واضح ولا توجد زيادات أو علاوات، وآخر زيادة كانت عام ٢٠١٤؛ إضافةً إلى عدم وجود تدريب وظيفي أو دورات تطوير للموظفين.

وأشار المتضررون إلى أن الشركة لجأت إلى إتاحة التقديم على "السلف" للموظفين بدل أن تصرف الرواتب، لافتين إلى أن السُلفة تراوح بين ألف ريال وثلاثة ألف ريال؛ وهي الأخرى تحتاج إلى وقت ولم يتمكن بعض الموظفين من الاستفادة منها.

وطالبوا الجهات المختصة بالتدخل في موضوعهم الذي طال، وحل المشكلة التي تعتريهم في الشركة منذ خمس سنوات، مؤكدين أنهم ملزمون بالدوام اليومي والمحاسبة الدقيقة، ولكن دون رواتب وانتظام في صرف رواتبهم بشكل شهري أسوةً بالشركات الأخرى في القطاع الخاص.

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