النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 708 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1032 خلال الـ24 ساعة الماضية

"سال السعودية" تتسلم تشغيل مناطق المعاينة الجمركية في المطارات الرئيسية

امتداداً للتجارب الناجحة في خطوة جديدة من التعاون المشترك مع الجمارك

تسلمت شركة "سال السعودية" للخدمات اللوجستية إحدى شركات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، رسمياً، مناطق المعاينة الجمركية في معظم مطارات المملكة، حيث يأتي ذلك تطبيقاً لمذكرة التفاهم التي سبق وأن تم توقيعها مع الهيئة العامة للجمارك أثناء تدشين برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، تحت رعاية وتشريف سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.

وقام بالتوقيع على الاتفاقية من جانب الهيئة العامة للجمارك سليمان بن عبدالله التويجري نائب المحافظ، ومن جانب شركة "سال السعودية" "عبدالرحمن بن معن المبارك نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والعلاقات الخارجية، حيث تم التدشين بمقر الهيئة العامة للجمارك بالرياض بحضور كل من محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني والرئيس التنفيذي لشركة "سال السعودية" عمر بن طلال حريري، وستتولى "سال" المتخصصة في المناولة الأرضية للشحن والخدمات اللوجستية من خلال هذه الاتفاقية توفير جميع الخدمات التشغيلية للمناطق المذكورة، ابتداءً من مطلع شهر سبتمبر من العام الجاري 2020م في مطارات المملكة الرئيسية؛ وأبرزها: مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، مطار الطائف الدولي، مطار أبها الدولي.

وتأتي هذه المرحلة امتداداً للتجربة الناجحة لتشغيل مناطق المعاينة الجمركية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض التي تمت مطلع شهر ديسمبر من العام الماضي 2019م، فيما ستقوم الهيئة العامة للجمارك بتغطية المهام الإشرافية والأمنية.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تقليل الوقت المستغرق لعمليات الاستيراد ورفع كفاءة عمليات تخليص الشحنات والفسح والمعاينة، ورفع الطاقة الاستيعابية للمستودعات وتحرير إجراءات قبول وتسليم الشحنات، فضلاً عن تعزيز التنسيق المتكامل بين الطرفين؛ لتقديم خدمات مواكبة تتماشى مع رؤية المملكة 2030 المتمثلة في جعلها منصة لوجستية عالمية رائدة.

وتقدم "سال السعودية" خدمات المناولة الأرضية للشحن لمختلف خطوط الطيران المحلية والأجنبية في كل مطارات المملكة، فضلاً عن نشاطاتها اللوجستية المتعددة التي تتمثل في توفير حلول الدعم والإمداد لكل وسائط النقل وربطها بالمنافذ الجوية.

شركة سال السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سال السعودية" تتسلم تشغيل مناطق المعاينة الجمركية في المطارات الرئيسية
سبق

تسلمت شركة "سال السعودية" للخدمات اللوجستية إحدى شركات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، رسمياً، مناطق المعاينة الجمركية في معظم مطارات المملكة، حيث يأتي ذلك تطبيقاً لمذكرة التفاهم التي سبق وأن تم توقيعها مع الهيئة العامة للجمارك أثناء تدشين برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، تحت رعاية وتشريف سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.

وقام بالتوقيع على الاتفاقية من جانب الهيئة العامة للجمارك سليمان بن عبدالله التويجري نائب المحافظ، ومن جانب شركة "سال السعودية" "عبدالرحمن بن معن المبارك نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والعلاقات الخارجية، حيث تم التدشين بمقر الهيئة العامة للجمارك بالرياض بحضور كل من محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني والرئيس التنفيذي لشركة "سال السعودية" عمر بن طلال حريري، وستتولى "سال" المتخصصة في المناولة الأرضية للشحن والخدمات اللوجستية من خلال هذه الاتفاقية توفير جميع الخدمات التشغيلية للمناطق المذكورة، ابتداءً من مطلع شهر سبتمبر من العام الجاري 2020م في مطارات المملكة الرئيسية؛ وأبرزها: مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، مطار الطائف الدولي، مطار أبها الدولي.

وتأتي هذه المرحلة امتداداً للتجربة الناجحة لتشغيل مناطق المعاينة الجمركية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض التي تمت مطلع شهر ديسمبر من العام الماضي 2019م، فيما ستقوم الهيئة العامة للجمارك بتغطية المهام الإشرافية والأمنية.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تقليل الوقت المستغرق لعمليات الاستيراد ورفع كفاءة عمليات تخليص الشحنات والفسح والمعاينة، ورفع الطاقة الاستيعابية للمستودعات وتحرير إجراءات قبول وتسليم الشحنات، فضلاً عن تعزيز التنسيق المتكامل بين الطرفين؛ لتقديم خدمات مواكبة تتماشى مع رؤية المملكة 2030 المتمثلة في جعلها منصة لوجستية عالمية رائدة.

وتقدم "سال السعودية" خدمات المناولة الأرضية للشحن لمختلف خطوط الطيران المحلية والأجنبية في كل مطارات المملكة، فضلاً عن نشاطاتها اللوجستية المتعددة التي تتمثل في توفير حلول الدعم والإمداد لكل وسائط النقل وربطها بالمنافذ الجوية.

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
03:46 PM

"سال السعودية" تتسلم تشغيل مناطق المعاينة الجمركية في المطارات الرئيسية

امتداداً للتجارب الناجحة في خطوة جديدة من التعاون المشترك مع الجمارك

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
786

تسلمت شركة "سال السعودية" للخدمات اللوجستية إحدى شركات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، رسمياً، مناطق المعاينة الجمركية في معظم مطارات المملكة، حيث يأتي ذلك تطبيقاً لمذكرة التفاهم التي سبق وأن تم توقيعها مع الهيئة العامة للجمارك أثناء تدشين برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، تحت رعاية وتشريف سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.

وقام بالتوقيع على الاتفاقية من جانب الهيئة العامة للجمارك سليمان بن عبدالله التويجري نائب المحافظ، ومن جانب شركة "سال السعودية" "عبدالرحمن بن معن المبارك نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والعلاقات الخارجية، حيث تم التدشين بمقر الهيئة العامة للجمارك بالرياض بحضور كل من محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني والرئيس التنفيذي لشركة "سال السعودية" عمر بن طلال حريري، وستتولى "سال" المتخصصة في المناولة الأرضية للشحن والخدمات اللوجستية من خلال هذه الاتفاقية توفير جميع الخدمات التشغيلية للمناطق المذكورة، ابتداءً من مطلع شهر سبتمبر من العام الجاري 2020م في مطارات المملكة الرئيسية؛ وأبرزها: مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، مطار الطائف الدولي، مطار أبها الدولي.

وتأتي هذه المرحلة امتداداً للتجربة الناجحة لتشغيل مناطق المعاينة الجمركية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض التي تمت مطلع شهر ديسمبر من العام الماضي 2019م، فيما ستقوم الهيئة العامة للجمارك بتغطية المهام الإشرافية والأمنية.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تقليل الوقت المستغرق لعمليات الاستيراد ورفع كفاءة عمليات تخليص الشحنات والفسح والمعاينة، ورفع الطاقة الاستيعابية للمستودعات وتحرير إجراءات قبول وتسليم الشحنات، فضلاً عن تعزيز التنسيق المتكامل بين الطرفين؛ لتقديم خدمات مواكبة تتماشى مع رؤية المملكة 2030 المتمثلة في جعلها منصة لوجستية عالمية رائدة.

وتقدم "سال السعودية" خدمات المناولة الأرضية للشحن لمختلف خطوط الطيران المحلية والأجنبية في كل مطارات المملكة، فضلاً عن نشاطاتها اللوجستية المتعددة التي تتمثل في توفير حلول الدعم والإمداد لكل وسائط النقل وربطها بالمنافذ الجوية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,863
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,834
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,420
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,446

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري
المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

ماجد الحربي
وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

سارة الجهني
السعودية.. والحرب على الفساد

السعودية.. والحرب على الفساد

غسان محمد عسيلان
"الفشليستا".. بكسر اللام

"الفشليستا".. بكسر اللام

فراس طرابلسي
جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة