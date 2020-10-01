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أمانة عسير توقع عددًا من المشروعات البلدية والخدمية بقيمة تجاوزت 14 مليون ريال

"الحميدي" أكد أن جميعها مطابقة للجودة وإنجازها سيتم وفقًا للبرامج الزمنية المحددة

وقّع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في مكتبه بمقر الأمانة عددًا من المشروعات البلدية والخدمية بالمنطقة، بقيمة تجاوزت 14 مليون ريال، مع عددٍ من الشركات والمؤسسات الوطنية المتخصصة.

وفي التفاصيل، قال الدكتور وليد الحميدي إن العقود عبارة عن أنسنة عددٍ من القرى التراثية بأبها بقيمة 11,144,952 ريالاً لمدة 360 يومًا، ومشروع تحسين إيرادات وزارة الشؤون البلدية والقروية "تجهيز الفرص الاستثمارية لأمانة عسير بقيمة 987473 ريالاً لمدة 45 يومًا، وعمل حماية ومدرجات للطريق الأمني 1,239,525 ريالاً لمدة 360 يومًا ومشروع التخلص وتسوير مرمى النفايات وردم المستنقعات بمخطط 1 بقيمة 994959 ريالاً لمدة 60 يومًا.

وأضاف الحميدي أن تلك العقود تأتي استمرارًا وحرصًا من أمانة منطقة عسير على استكمال جميع العقود المخصّصة للمشروعات وإنجازها في أسرع وقت ممكن؛ حتى يستفيد منها المواطن والمقيم بعد الانتهاء منها في الصورة النموذجية لها، إلى جانب أنها مشروعات تُسهم في استمرار عجلة التنمية في المنطقة.

وأكد أمين المنطقة أهمية أن تكون جميع المشروعات مطابقة للجودة وإنجازها يكون وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لكل مشروع دون أي تأخير، مع التأكد من مستوى تنفيذ الخدمات، والتشديد على المقاولين المنفّذين والمتعهّدين على الالتزام بالخطة الزمنية لكل مشروع، والالتزام بتوفير وسائل السلامة المرورية على كل المحاور والطرق؛ من أجل سلامة مستخدميها، مع أهمية الوقوف ميدانيًا لتفقُّد مستوى الإنجاز على أرض الواقع طِوال فترة التنفيذ.

وأشار "الحميدي" إلى أن هذه المشروعات هي محل متابعة مباشرة من أمير المنطقة الذي يسعى لكل ما فيه خير للمنطقة ومحافظاتها ويحرص على إنجاز المشروعات بصورة دقيقة وتسليمها في المواعيد المحددة.

أمانة عسير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمانة عسير توقع عددًا من المشروعات البلدية والخدمية بقيمة تجاوزت 14 مليون ريال
سبق

وقّع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في مكتبه بمقر الأمانة عددًا من المشروعات البلدية والخدمية بالمنطقة، بقيمة تجاوزت 14 مليون ريال، مع عددٍ من الشركات والمؤسسات الوطنية المتخصصة.

وفي التفاصيل، قال الدكتور وليد الحميدي إن العقود عبارة عن أنسنة عددٍ من القرى التراثية بأبها بقيمة 11,144,952 ريالاً لمدة 360 يومًا، ومشروع تحسين إيرادات وزارة الشؤون البلدية والقروية "تجهيز الفرص الاستثمارية لأمانة عسير بقيمة 987473 ريالاً لمدة 45 يومًا، وعمل حماية ومدرجات للطريق الأمني 1,239,525 ريالاً لمدة 360 يومًا ومشروع التخلص وتسوير مرمى النفايات وردم المستنقعات بمخطط 1 بقيمة 994959 ريالاً لمدة 60 يومًا.

وأضاف الحميدي أن تلك العقود تأتي استمرارًا وحرصًا من أمانة منطقة عسير على استكمال جميع العقود المخصّصة للمشروعات وإنجازها في أسرع وقت ممكن؛ حتى يستفيد منها المواطن والمقيم بعد الانتهاء منها في الصورة النموذجية لها، إلى جانب أنها مشروعات تُسهم في استمرار عجلة التنمية في المنطقة.

وأكد أمين المنطقة أهمية أن تكون جميع المشروعات مطابقة للجودة وإنجازها يكون وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لكل مشروع دون أي تأخير، مع التأكد من مستوى تنفيذ الخدمات، والتشديد على المقاولين المنفّذين والمتعهّدين على الالتزام بالخطة الزمنية لكل مشروع، والالتزام بتوفير وسائل السلامة المرورية على كل المحاور والطرق؛ من أجل سلامة مستخدميها، مع أهمية الوقوف ميدانيًا لتفقُّد مستوى الإنجاز على أرض الواقع طِوال فترة التنفيذ.

وأشار "الحميدي" إلى أن هذه المشروعات هي محل متابعة مباشرة من أمير المنطقة الذي يسعى لكل ما فيه خير للمنطقة ومحافظاتها ويحرص على إنجاز المشروعات بصورة دقيقة وتسليمها في المواعيد المحددة.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
09:02 PM

أمانة عسير توقع عددًا من المشروعات البلدية والخدمية بقيمة تجاوزت 14 مليون ريال

"الحميدي" أكد أن جميعها مطابقة للجودة وإنجازها سيتم وفقًا للبرامج الزمنية المحددة

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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وقّع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في مكتبه بمقر الأمانة عددًا من المشروعات البلدية والخدمية بالمنطقة، بقيمة تجاوزت 14 مليون ريال، مع عددٍ من الشركات والمؤسسات الوطنية المتخصصة.

وفي التفاصيل، قال الدكتور وليد الحميدي إن العقود عبارة عن أنسنة عددٍ من القرى التراثية بأبها بقيمة 11,144,952 ريالاً لمدة 360 يومًا، ومشروع تحسين إيرادات وزارة الشؤون البلدية والقروية "تجهيز الفرص الاستثمارية لأمانة عسير بقيمة 987473 ريالاً لمدة 45 يومًا، وعمل حماية ومدرجات للطريق الأمني 1,239,525 ريالاً لمدة 360 يومًا ومشروع التخلص وتسوير مرمى النفايات وردم المستنقعات بمخطط 1 بقيمة 994959 ريالاً لمدة 60 يومًا.

وأضاف الحميدي أن تلك العقود تأتي استمرارًا وحرصًا من أمانة منطقة عسير على استكمال جميع العقود المخصّصة للمشروعات وإنجازها في أسرع وقت ممكن؛ حتى يستفيد منها المواطن والمقيم بعد الانتهاء منها في الصورة النموذجية لها، إلى جانب أنها مشروعات تُسهم في استمرار عجلة التنمية في المنطقة.

وأكد أمين المنطقة أهمية أن تكون جميع المشروعات مطابقة للجودة وإنجازها يكون وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لكل مشروع دون أي تأخير، مع التأكد من مستوى تنفيذ الخدمات، والتشديد على المقاولين المنفّذين والمتعهّدين على الالتزام بالخطة الزمنية لكل مشروع، والالتزام بتوفير وسائل السلامة المرورية على كل المحاور والطرق؛ من أجل سلامة مستخدميها، مع أهمية الوقوف ميدانيًا لتفقُّد مستوى الإنجاز على أرض الواقع طِوال فترة التنفيذ.

وأشار "الحميدي" إلى أن هذه المشروعات هي محل متابعة مباشرة من أمير المنطقة الذي يسعى لكل ما فيه خير للمنطقة ومحافظاتها ويحرص على إنجاز المشروعات بصورة دقيقة وتسليمها في المواعيد المحددة.

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