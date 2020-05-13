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"الصحة" : تسجيل 1905 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 44830

ماليزيا تسجل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العدد الإجمالي لحالات العدوى وصل إلى 6779 حالة

أعلنت ماليزيا تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم؛ مما يرفع العدد الإجمالي لحالات العدوى إلى 6779 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتيْ وفاة جديدتين؛ مما يرفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 111.

ماليزيا فيروس كورونا الجديد

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ماليزيا تسجل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت ماليزيا تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم؛ مما يرفع العدد الإجمالي لحالات العدوى إلى 6779 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتيْ وفاة جديدتين؛ مما يرفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 111.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
12:48 PM

ماليزيا تسجل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العدد الإجمالي لحالات العدوى وصل إلى 6779 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - كوالالمبور
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أعلنت ماليزيا تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم؛ مما يرفع العدد الإجمالي لحالات العدوى إلى 6779 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتيْ وفاة جديدتين؛ مما يرفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 111.

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