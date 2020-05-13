ماليزيا تسجل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ماليزيا تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم؛ مما يرفع العدد الإجمالي لحالات العدوى إلى 6779 حالة.
كما أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتيْ وفاة جديدتين؛ مما يرفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 111.
أعلنت ماليزيا تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم؛ مما يرفع العدد الإجمالي لحالات العدوى إلى 6779 حالة.
كما أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتيْ وفاة جديدتين؛ مما يرفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 111.ماليزيا فيروس كورونا الجديد
أعلنت ماليزيا تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم؛ مما يرفع العدد الإجمالي لحالات العدوى إلى 6779 حالة.
كما أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتيْ وفاة جديدتين؛ مما يرفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 111.
أعلنت ماليزيا تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم؛ مما يرفع العدد الإجمالي لحالات العدوى إلى 6779 حالة.
كما أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتيْ وفاة جديدتين؛ مما يرفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 111.