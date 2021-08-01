مدير "حبوب ينبع" يكشف عن آلية عمل صوامع الغلال

الافتتاح الرسمي للفرع خلال أقل من شهرين

أعلن مدير عام فرع المؤسسة العامة للحبوب بينبع، المهندس علي مهدي عسيري، عن آلية عمل صوامع الغلال بينبع، من خلال استيراد القمح وتوزيعه على فروع المملكة.

وقال: إن السعة التخزينية للصوامع بينبع 120 ألف طن من القمح مع المرافق والتسهيلات وهي أعلى معدلات تفريغ.

وأضاف أن وجود 14 فرعاً للصوامع بالمملكة، يندرج تحت مبادرة فعال للخزن الاستراتيجي والأمن الغذائي، وهو مشروع استراتيجي يهدف لتوفير القمح للمنطقة، ويعزز طاقة استقبال المملكة للحبوب عن طريق موانئ المملكة لتحقيق الأهداف الخاصة بالمبادرة من الأمن الغذائي للمنطقة.

وأضاف "عسيري" أنه تم إنجاز مشروع ينبع، بفضل الله، ثم بجهود الشباب السعودي والذي يمثل 95% من نسبة طاقم العمل بصوامع ينبع، وتم إنجاز المشروع في موعد وفق برنامج التحول الوطني 2020 وسيتم الافتتاح الرسمي للفرع خلال أقل من شهرين.

جاء ذلك، بعد استقبال رئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي، مديرَ عام فرع المؤسسة العامة للحبوب بينبع المهندس علي مهدي عسيري، والمشرف العام على خدمات الفرع أحمد محمد صعيدي، ومدير العمليات م. مازن أبو الخير، ومدير الجودة والنوعية محمد الزهراني، بحضور عضو مجلس الإدارة محمد الشمراني، وعضو مجلس الإدارة إسراء مدني، والأمين العام المكلف ماجد عويد الرفاعي.

وأبدى رئيس الغرفة سعادته بالزيارة، وما قامت به صوامع ينبع من أعمال تشير بالبنان على قدرة الشباب السعودي وتحمله المسؤولية وإنجاز أعمال يتشرف بها الوطن الغالي.