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"مدني مكة" يحذّر من التقلبات الجوية: انتبهوا أثناء القيادة

دعا إلى اتباع التعليمات والإرشادات وتجنّب الأماكن المكشوفة

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة؛ وذلك خلال يوم الثلاثاء الموافق الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول للعام ١٤٤١ه‍ وفقًا للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة احتمالية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة على أجزاء من: (منطقة مكة المكرمة، العاصمة المقدسة، الطائف، أضم، الجموم، العرضيات، ميسان، الكامل).

وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تَعَرّضت لمياه الأمطار؛ تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول؛ بناء على ما يَرِد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية؛ راجين من الله السلامة للجميع.

تقلبات جوية مدني مكة حالة الطقس أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني مكة" يحذّر من التقلبات الجوية: انتبهوا أثناء القيادة
سبق

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة؛ وذلك خلال يوم الثلاثاء الموافق الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول للعام ١٤٤١ه‍ وفقًا للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة احتمالية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة على أجزاء من: (منطقة مكة المكرمة، العاصمة المقدسة، الطائف، أضم، الجموم، العرضيات، ميسان، الكامل).

وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تَعَرّضت لمياه الأمطار؛ تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول؛ بناء على ما يَرِد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية؛ راجين من الله السلامة للجميع.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
09:41 AM

"مدني مكة" يحذّر من التقلبات الجوية: انتبهوا أثناء القيادة

دعا إلى اتباع التعليمات والإرشادات وتجنّب الأماكن المكشوفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة؛ وذلك خلال يوم الثلاثاء الموافق الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول للعام ١٤٤١ه‍ وفقًا للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة احتمالية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة على أجزاء من: (منطقة مكة المكرمة، العاصمة المقدسة، الطائف، أضم، الجموم، العرضيات، ميسان، الكامل).

وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تَعَرّضت لمياه الأمطار؛ تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول؛ بناء على ما يَرِد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية؛ راجين من الله السلامة للجميع.

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