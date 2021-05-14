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"الصحة" : تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 46869

فلسطين: لا إصابات جديدة بـ"كورونا" و5 حالات شفاء بالقدس

نسبة حالات التعافي وصلت إلى 77.7%

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان لها اليوم الخميس، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، فيما سجلت 5 حالات شفاء في مدينة القدس.

"الكيلة" قالت: إن حصيلة الإصابات استقرت عند 548 إصابة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 426 حالة، أي بنسبة 77.7% من مجمل الإصابات المسجلة.

وارتفع عدد الفحوص المخبرية الخاصة بالفيروس إلى 44383 فحصاً، في جميع المحافظات الفلسطينية.

فيروس كورونا الجديد

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فلسطين: لا إصابات جديدة بـ"كورونا" و5 حالات شفاء بالقدس
سبق

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان لها اليوم الخميس، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، فيما سجلت 5 حالات شفاء في مدينة القدس.

"الكيلة" قالت: إن حصيلة الإصابات استقرت عند 548 إصابة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 426 حالة، أي بنسبة 77.7% من مجمل الإصابات المسجلة.

وارتفع عدد الفحوص المخبرية الخاصة بالفيروس إلى 44383 فحصاً، في جميع المحافظات الفلسطينية.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
03:12 PM

فلسطين: لا إصابات جديدة بـ"كورونا" و5 حالات شفاء بالقدس

نسبة حالات التعافي وصلت إلى 77.7%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان لها اليوم الخميس، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، فيما سجلت 5 حالات شفاء في مدينة القدس.

"الكيلة" قالت: إن حصيلة الإصابات استقرت عند 548 إصابة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 426 حالة، أي بنسبة 77.7% من مجمل الإصابات المسجلة.

وارتفع عدد الفحوص المخبرية الخاصة بالفيروس إلى 44383 فحصاً، في جميع المحافظات الفلسطينية.

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