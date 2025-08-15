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"الاتحاد" أمام الاتفاق يتنفس الصعداء.. و"المولد" يجدِّد آمال البقاء

في مباراة الجولة الـ25 من مسابقة الدوري

صحَّح فريق الاتحاد من وضعيته في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم؛ وذلك عقب فوزه على الاتفاق في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري بفوز الاتحاد بهدف نظيف، سجله اللاعب فهد المولد من ركلة جزاء في الدقيقة الـ54 من عمر المباراة.

وكان حارس الاتحاد، البرازيلي مارسيلو جروهي، هو النجم الأبرز في صفوف الفريق الفائز بعدما أنقذ مرماه من أهداف عدة محققة.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد للنقطة الـ26؛ ليبتعد قليلاً عن مراكز الخطر، فيما يبقى رصيد الاتفاق عند النقطة الـ35.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الاتحاد الدوري السعودي للمحترفين الاتفاق

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الاتحاد" أمام الاتفاق يتنفس الصعداء.. و"المولد" يجدِّد آمال البقاء
سبق

صحَّح فريق الاتحاد من وضعيته في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم؛ وذلك عقب فوزه على الاتفاق في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري بفوز الاتحاد بهدف نظيف، سجله اللاعب فهد المولد من ركلة جزاء في الدقيقة الـ54 من عمر المباراة.

وكان حارس الاتحاد، البرازيلي مارسيلو جروهي، هو النجم الأبرز في صفوف الفريق الفائز بعدما أنقذ مرماه من أهداف عدة محققة.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد للنقطة الـ26؛ ليبتعد قليلاً عن مراكز الخطر، فيما يبقى رصيد الاتفاق عند النقطة الـ35.

14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441
11:05 PM

"الاتحاد" أمام الاتفاق يتنفس الصعداء.. و"المولد" يجدِّد آمال البقاء

في مباراة الجولة الـ25 من مسابقة الدوري

A A A
محمد السيّد - الرياض
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2,913

صحَّح فريق الاتحاد من وضعيته في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم؛ وذلك عقب فوزه على الاتفاق في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري بفوز الاتحاد بهدف نظيف، سجله اللاعب فهد المولد من ركلة جزاء في الدقيقة الـ54 من عمر المباراة.

وكان حارس الاتحاد، البرازيلي مارسيلو جروهي، هو النجم الأبرز في صفوف الفريق الفائز بعدما أنقذ مرماه من أهداف عدة محققة.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد للنقطة الـ26؛ ليبتعد قليلاً عن مراكز الخطر، فيما يبقى رصيد الاتفاق عند النقطة الـ35.

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