في 90 ثانية.. تنفيذ فرضية إخلاء في شطر الطالبات بجامعة طيبة

عمادة الدراسات الجامعية تتبنى وسائل السلامة في جميع المنشآت

نظمت إدارة المخاطر بوكالة جامعة طيبة للتطوير والجودة دورة تدريبية بعنوان "إعداد وتنفيذ خطط الاخلاء في حالات الطوارىء"، يومي الاثنين والأربعاء.

وشملت الفعالية دورة تدريبية بالإضافة إلى تنفيذ خطة إخلاء في مبنى كلية إدارة الأعمال بشطر الطالبات بالجامعة، بمشاركة 345 من منسوبات شطر الطالبات، حيث نفذ الإخلاء في 90 ثانية.

وأشرفت على تنفيذ الفرضية إدارة المخاطر بوكالة الجامعة للتطوير والجودة، وشاركت فيها عمادة الدراسات الجامعية، وكلية إدارة الاعمال، وإدارة الأمن والسلامة وإدارة التشغيل والصيانة وإدارة الخدمات الطبية والمركز الإعلامي.

وشكرت عميدة الدراسات الجامعية بجامعة طيبة الدكتورة إيناس طه، مدير الجامعة د.عبدالعزيز السراني على دعمه للجهود التي تبذلها العمادة في التوعية والتثقيف، بما يشمل تدريب المنسوبات والطالبات على التعامل مع المخاطر بجميع أنواعها وتنفيذ خطط الإخلاء من أجل المحافظة على سلامة الجميع.

وذكرت أن العمادة تعمل على اتباع وسائل السلامة في جميع المنشآت والقيام بالمراجعة المستمرة للأنظمة والتدريب المتعلق بالسلامة وغيرها.

وأشارت إلى أن الخطة الفرضية للإخلاء حققت رقما قياسيا حيث استغرق زمن الاخلاء 90 ثانية وشمل 345 من شاغلي المبنى.

وقد تحقق ذلك الإنجاز من خلال عقد دورة تدريبية لمساعدة مدير إدارة المخاطر ركزت على تدريب الفريق على آلية إعداد وتنفيذ خطة الاخلاء على أرض الواقع.

وقالت الدكتورة "إيناس": من أهداف هذه الفعالية هو تشكيل فريق طوارئ وازمات استعداد لمواجهة حالات الطوارىء، وتدريب الفريق على خطط علمية ومدروسة لمواجهة حالات الطوارىء، ورفع المستوى الثقافي والوعي في السلامة المهنية، ورفع المستوى الثقافي والوعي على كيفية مواجهة الطوارىء والتصرف الصحيح اثناء الحدث.

وأضافت: تم تشكيل فريق طوارئ متكامل استعدادا لمواجهة الحالات الطارئة، من خلال ربط الإدارات المساندة والواجب تواجدها اثناء الحدث وتوضيح المهام المناطه لهم، وكذلك الإعلان عن الخطة الافتراضية عن طريق شاشات العرض التلفزيونية والاستعداد لها، وتجهيز الإسعافات الأولية من قبل الخدمات الطبية، فضلاً عن توزيع المنشورات الخاصة عن السلامة المنزلية وحرائق الكهرباء وحوادث المصاعد الكهربائية والمخاطر الطبيعية.