النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إيقاف الصلاة خشية تفشي "كورونا" في التجمعات .. قرارٍ يراعي المصلحة العامة وفقًا للشريعة

ضمن الإجراءات الوقائية التي من شأنها تطويق المرض وحصره

جاء قرار إيقاف صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد؛ نظرًا للظروف الطارئة التي تمر بها السعودية وتسجيل حالاتٍ كثيرة لجائحة كورونا، يضاف إلى ذلك أن الحالات قابلة للزيادة الأيام المقبلة، حسب وزارة الصحة، واليوم سُجلت ٣٨ إصابة ليصل العدد الكلي إلى ١٧١ حالة، هذا مع تصاعد الحالات في الدول من حولنا، وتسجيل المزيد من الوفيات، فمن مسؤوليات الدولة تجاه مواطنيها حمايتهم وسنّ القرارات وتنفيذها على وجه السرعة، فالأمن الصحي أولى الأولويات وهو العمود الأساس للحياة، فمن دون أمان صحي لا حياة اجتماعية مستقرة ولا اقتصاد، فالحياة اليوم أشبه بالمشلولة في كثيرٍ من الدول.

وارتأت هيئة كبار العلماء إيقاف الصلاة مؤقتًا، وقبلها نصحت من يخاف على نفسه أن يصلي بمنزله، وهي الإجراءات الوقائية التي من شأنها تطويق المرض وحصره، وسبقتها خطوات كثيرة كتعليق الدراسة، وتعطيل العمل الحكومي في بعض القطاعات، ومنع الأعراس وما شابهها من خطوات، علاوة على أن ذلك القرار لم يكن الفريد من نوعه، ففي المغرب والأردن وبعض الدول الخليجية أُوقفت الصلاة خشية تزايد الحالات، الأمر الذي قد يؤدي لانهيار المنظومة الصحية.

كما تخضع الإجراءات المفعّلة للتقييم المستمر والمراجعة حسب التطورات، ومدى تمدد أو انكماش الفيروس الذي تكمن خطورته في الانتشار الرهيب في المواقع المختلطة والتجمعات وانتقال العدوى سريعًا بين البشر.

هيئة كبار العلماء إيقاف صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إيقاف الصلاة خشية تفشي "كورونا" في التجمعات .. قرارٍ يراعي المصلحة العامة وفقًا للشريعة
سبق

جاء قرار إيقاف صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد؛ نظرًا للظروف الطارئة التي تمر بها السعودية وتسجيل حالاتٍ كثيرة لجائحة كورونا، يضاف إلى ذلك أن الحالات قابلة للزيادة الأيام المقبلة، حسب وزارة الصحة، واليوم سُجلت ٣٨ إصابة ليصل العدد الكلي إلى ١٧١ حالة، هذا مع تصاعد الحالات في الدول من حولنا، وتسجيل المزيد من الوفيات، فمن مسؤوليات الدولة تجاه مواطنيها حمايتهم وسنّ القرارات وتنفيذها على وجه السرعة، فالأمن الصحي أولى الأولويات وهو العمود الأساس للحياة، فمن دون أمان صحي لا حياة اجتماعية مستقرة ولا اقتصاد، فالحياة اليوم أشبه بالمشلولة في كثيرٍ من الدول.

وارتأت هيئة كبار العلماء إيقاف الصلاة مؤقتًا، وقبلها نصحت من يخاف على نفسه أن يصلي بمنزله، وهي الإجراءات الوقائية التي من شأنها تطويق المرض وحصره، وسبقتها خطوات كثيرة كتعليق الدراسة، وتعطيل العمل الحكومي في بعض القطاعات، ومنع الأعراس وما شابهها من خطوات، علاوة على أن ذلك القرار لم يكن الفريد من نوعه، ففي المغرب والأردن وبعض الدول الخليجية أُوقفت الصلاة خشية تزايد الحالات، الأمر الذي قد يؤدي لانهيار المنظومة الصحية.

كما تخضع الإجراءات المفعّلة للتقييم المستمر والمراجعة حسب التطورات، ومدى تمدد أو انكماش الفيروس الذي تكمن خطورته في الانتشار الرهيب في المواقع المختلطة والتجمعات وانتقال العدوى سريعًا بين البشر.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
11:00 PM

إيقاف الصلاة خشية تفشي "كورونا" في التجمعات .. قرارٍ يراعي المصلحة العامة وفقًا للشريعة

ضمن الإجراءات الوقائية التي من شأنها تطويق المرض وحصره

A A A
بدر العتيبي - الرياض
1
785

جاء قرار إيقاف صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد؛ نظرًا للظروف الطارئة التي تمر بها السعودية وتسجيل حالاتٍ كثيرة لجائحة كورونا، يضاف إلى ذلك أن الحالات قابلة للزيادة الأيام المقبلة، حسب وزارة الصحة، واليوم سُجلت ٣٨ إصابة ليصل العدد الكلي إلى ١٧١ حالة، هذا مع تصاعد الحالات في الدول من حولنا، وتسجيل المزيد من الوفيات، فمن مسؤوليات الدولة تجاه مواطنيها حمايتهم وسنّ القرارات وتنفيذها على وجه السرعة، فالأمن الصحي أولى الأولويات وهو العمود الأساس للحياة، فمن دون أمان صحي لا حياة اجتماعية مستقرة ولا اقتصاد، فالحياة اليوم أشبه بالمشلولة في كثيرٍ من الدول.

وارتأت هيئة كبار العلماء إيقاف الصلاة مؤقتًا، وقبلها نصحت من يخاف على نفسه أن يصلي بمنزله، وهي الإجراءات الوقائية التي من شأنها تطويق المرض وحصره، وسبقتها خطوات كثيرة كتعليق الدراسة، وتعطيل العمل الحكومي في بعض القطاعات، ومنع الأعراس وما شابهها من خطوات، علاوة على أن ذلك القرار لم يكن الفريد من نوعه، ففي المغرب والأردن وبعض الدول الخليجية أُوقفت الصلاة خشية تزايد الحالات، الأمر الذي قد يؤدي لانهيار المنظومة الصحية.

كما تخضع الإجراءات المفعّلة للتقييم المستمر والمراجعة حسب التطورات، ومدى تمدد أو انكماش الفيروس الذي تكمن خطورته في الانتشار الرهيب في المواقع المختلطة والتجمعات وانتقال العدوى سريعًا بين البشر.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,348
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,798
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,693
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,800

المقالات

كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل سالم
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة