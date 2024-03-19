الملك والشعب.. عقد اجتماعي عماده "الصراحة" و"مواجهة الظروف" صفاً واحداً

كلماته أكدت عمق العلاقة التي ازدادت قوة وتلاحماً في ظل ظروف "كورونا" الاستثنائية

"لقد تعودتم مني على الصراحة، ولذلك بادرتكم بالقول بأننا نمر بمرحلة صعبة، ضمن ما يمر به العالم كله".. بهذه الكلمات صارح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أبناءه من مواطني ومقيمي المملكة العربية السعودية، وهو بمثابة "عقد اجتماعي" منذ توليه -حفظه الله- مقاليد الأمور منذ العام في 23 يناير 2015م.

جاءت هذه الكلمات في الوقت الذي يتعامل فيه العالم مع "جائحة" سيطرت على العالم أجمع تسببت في وفاة وإصابة الآلاف حول العالم، الأمر الذي جعل حكومة المملكة تتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية مثل تعليق الدراسة، ومنع التجمعات في القاعات والاستراحات وغيرها، والعمل عن بعد، وغيرها من الإجراءات التي أسهمت وتسهم في تخفيف هذا المرض المستجد.

هذه العلاقة ثنائية التعاطي مع الناس والثقة هي العقد الاجتماعي الذي يجمع بين القيادة والمواطن، وكلمة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- تعكس عمق العلاقة بين القيادة والشعب التي ازدادت قوة وتلاحماً في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.

هذه الشفافية والصراحة هي نهج قادة المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس -رحمه الله- وحتى اليوم، عمادها التلاحم والترابط بين القيادة والشعب في السراء والضراء وفي المنشط والمكره، وهذا ما بايع عليه السعوديون ملوكهم، حيث كانوا صفاً واحداً في أوقات الرخاء والشدة، مقدمين رسالة للعالم أن هذا "العقد الاجتماعي" هو الحامي بعد الله في كل الأزمات والمحن.